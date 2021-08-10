德州、佛州大城 重症病床拉警報 奧斯汀剩個位數

美國疫情再起，由於重症加護病房的床位需求量大增、更有地區傳出目前只剩下個位數，包括德州和佛羅里達州7日拉響警報。(路透)

美國 疫情再起，由於重症加護病房的床位需求量大增、更有地區傳出目前只剩下個位數，包括德州 和佛羅里達州7日拉響警報。

彭博資訊報導，德州衛生數據顯示，擁有近240萬人口的奧斯汀（Austin）地區只剩下6張重症加護病房床位，同時只剩313台呼吸機可供使用。公共衛生醫療主任沃克斯（Desmar Walkes）7日在聲明中坦言「情況很嚴重」，並警告說「這是一場災難，醫院的壓力很大，隨著病例激增，我們幾乎無能為力減輕他們的負擔」。

隨著Delta病毒株大量傳播，過去一個月新入院人數增加了600%以上，而重症加護病房的患者人數增加了570%。衛生部門表示截至7日，使用呼吸機的患者從7月4日的僅8人激增至102人。隨著奧斯汀地區的病例增加10倍可能會出現更多情況。沃克斯坦言「在我們的醫院系統中，醫院床位的可用性和重症監護極其有限」。

擁有約2900萬人口的德州擁有439張重症加護病床和6991台呼吸機，目前休士頓地區僅剩下41張、大達拉斯地區則剩下110張。

現在美國的新確診數平均每天超過10萬例，回到六個月前冬季激增的水平。儘管美國的疫苗接種速度在幾個月的下降後開始加快，但病例仍在上升。過去一個月，每日平均死亡人數增加一倍多 。白宫首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）也特別提到佛羅里達州，自 6 月下旬以來，佛州 確診數的急劇增加也已將住院人數推高至新高峰，新冠病毒患者現在至少占佛州成人重症監護病床的43%。

醫療和災難專家表示，在需求激增的情況下尋找病床是一項複雜的後勤挑戰，病情最嚴重的患者需要在幾個小時或更短的時間內獲得專門的設備和工作人員。位於奧蘭多地區的醫院在七月份因缺乏可用床位而拒絕了多達58次病患轉移。明尼蘇達大學的災難規劃專家迪希特（Jeffrey Dichter）表示，不堪重負的醫院和長期的護理延誤使患者面臨更高的死亡風險。