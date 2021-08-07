審核寬鬆 紓困貸款遭詐騙 規模前所未見

去年美國爆發新冠疫情之後，聯邦政府投入超過1兆元做為小型企業紓困貸款，由於申請審核寬鬆，導致遭到濫用，衍生的詐騙案件數量前所未見。(取材自YouTube)

去年美國爆發新冠疫情之後，公司行號紛紛暫停營業，聯邦政府投入超過1兆元做為小型企業紓困貸款 。聯邦中小型企業管理署(Small Business Administration，SBA)督察長韋爾(Mike Ware)指出，由於紓困貸款申請審核寬鬆，導致遭到濫用，詐騙 案例之多，前所未見。

美國廣播公司(ABC)報導，韋爾去年與川普政府官員及SBA計畫分析師的會議中，便曾因紓困貸款防弊措施薄弱，在會中與其他官員唇槍舌劍。

韋爾受訪時表示，當時提出的警告未獲採納，小型企業紓困貸款推出後衍生的各種弊端，則讓他傷透腦筋。

他說，對小型企業紓困貸款計畫備感挫折，一年多後，「我們看到的詐騙案例之多，前所未見」。

他表示，各種疫情紓困計畫遭到詐騙的總額，「將超過政府過去曾經推出的任何計畫」。

韋爾辦公室在2020年10月的一份調查報告中寫道，SBA為了加快審核手續，放寬審核申請把關，影響內部管控，提高遭到詐騙的風險。

一名SBA現任資深官員說，加快作業腳步將會導致疏失，川普政府對於2020年間推出的「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)、「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loans，EIDL)，都沒有設下充分的監控措施，未能確認申請人的真實身分。

這名官員說，倘若當時政府高層採取不同的處理方式，便能減少計畫遭到詐騙的漏洞。