CDC：新冠倖存者不接種疫苗 再染疫機率多2倍

CDC指出，在Delta變種病株病例激增下，曾染疫的未接種者再度染疫的風險比已接種者高2.3倍。圖為居民前往密蘇里州一個疫苗診所諮詢。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )6日公布的研究報告指出，感染新冠肺炎後康復者若接種疫苗 ，抵抗病毒的免疫細胞會顯著提升，還能針對傳染性超強的Delta變種新變種病毒 提供更廣泛保護；至於COVID倖存者不打疫苗再次染疫的機率，則是打了疫苗者的兩倍以上。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)呼籲「感染過COVID-19的人，仍須接種疫苗；尤其是傳染性更強的Delta變種病毒現在正在全國蔓延，打疫苗是保護自己和周圍人的最佳之道」。

蓋洛普調查顯示，民眾不願接種疫苗的主要原因之一，是認為自己染過疫受到保護；但衛生當局始終敦促染疫倖存者施打疫苗，以獲得更多保護。雖然當前疫苗並不完美，仍可針對Delta變種在內的病毒，提供強有力保護，防止重症住院和死亡。

遇變種 倖存者保護力下降

科學家指出，染疫倖存者可免遭類似病毒再度嚴重感染，但血液測試顯示，遇到令人擔憂的變種病毒時，這種保護力開始下降。

CDC研究人員針對大多數在去年10月至12月染疫後康復的肯塔基州居民進行研究，在比較今年5、6月再度感染的246人與保持健康的492名類似倖存者後發現，從未接種疫苗的染疫倖存者與完全接種疫苗的倖存者相比，前者再次感染風險高得多。

研究主要作者、與肯塔基州衛生部門合作的CDC疾病調查員艾莉森·卡瓦諾 (Alyson Cavanaugh)指出，這顯示早期感染後獲得的自然免疫力，不如在病毒進化時接種疫苗獲得的增強保護力。

CDC建議所有人全面接種兩劑疫苗。但芝加哥拉許大學(Rush University)6日在JAMA Network Open期刊上發表的研究認為，只需接種一劑疫苗，先前染疫康復者的抗病毒免疫細胞就會顯著增強，而且比從未感染過但接種過兩次疫苗的人獲得更多免疫力。

最近發表在「科學與自然」期刊(Science and Nature)上的其他研究也顯示，染疫倖存者接種疫苗，可增強對抗不斷變化的病毒的免疫力；加州拉霍亞免疫學研究所(La Jolla Institute of Immunology)病毒學家克羅蒂(Shane Crotty)將它稱為「混合免疫」。

克羅蒂說，染疫倖存者接種疫苗，「即使過去從未接觸過變種病毒，仍可製造出識別各種變異的抗體；真的挺好的」。