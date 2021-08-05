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CNN開除3名不打疫苗員工 總裁：這是零容忍政策

編譯張君堯／綜合報導
目前全世界眾多公司都宣布員工需要接種疫苗才能回到公司工作，美國有線電視新聞網5日就解雇3名違反公司政策的員工，他們在未接種新冠疫苗的情況下上班。（美聯社）
目前全世界眾多公司都宣布員工需要接種疫苗才能回到公司工作，美國有線電視新聞網5日就解雇3名違反公司政策的員工，他們在未接種新冠疫苗的情況下上班。（美聯社）

目前全世界眾多公司都宣布員工需要接種疫苗才能回到公司工作，美國有線電視新聞網（CNN）5日就解雇3名違反公司政策的員工，他們在未接種新冠疫苗的情況下上班。

CNN總裁札克（Jeff Zucker）在5日向員工發出一封公司內部通知，內文指出有3名員工因為不配合公司接種疫苗的政策而遭到開除，札克還在信中強調「我再說清楚一次，我們對此是『零容忍政策』」。CNN隨後並未特別透露被開除的3名員工的更多細節。

目前CNN大部分辦公室已經在自願的基礎上開放，扎克表示有超過三分之一的新聞工作者已經返回。札克也呼籲「當人們不吃飯、不喝水或在封閉的私人空間內時，亞特蘭大、華盛頓和洛杉磯的辦公室將需要戴口罩」，並稱「即使在不強制戴口罩的辦公室裡，人們也應該做自己覺得安心的舉動，不用擔心遭到同事的報復或揣測」。

CNN的內部通知還提到，計畫於9月 7日全體員工返回辦公室的計畫將至少推遲到10月初至10月中旬。由於新冠確診數持續增加，其他媒體公司也做出了類似決定，美聯社5日也向員工宣布預計9月13日的「回歸」也將被推遲。

全國各地的行業都在努力應對有關接種疫苗的工作場所政策，這些疫苗已被證明在預防嚴重疾病方面非常有效。在矽谷，包括Google、Facebook和Uber最近皆宣布對返回辦公室的人「強制接種疫苗」，而紐約市和加州已採取行動，要求所有政府工作人員接種疫苗或接受定期檢測。

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