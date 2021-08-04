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佛奇：全國單日確診 今秋恐飆破20萬例

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佛奇：全國單日確診 今秋恐飆破20萬例

編譯林梅婕／綜合4日電
佛奇擔心更強的變種病毒會持續突變，甚至能對抗疫苗。(路透)
佛奇擔心更強的變種病毒會持續突變，甚至能對抗疫苗。(路透)

新冠Delta變種病毒疫情持續擴散，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)擔憂單日新增確診人數恐怕將在今年秋天達到20萬例；而最新民調也顯示，大部分民眾認為「最糟的狀況」尚未發生。

佛奇4日受訪時指出：「記住，幾個月前我們的單日確診人數大約落在1萬例，但我認為未來這個數字可能上升至10萬例至20萬例。」

面對新冠疫苗接種率遲遲無法提升，佛奇也擔心更強的變種病毒會持續突變，甚至能對抗疫苗：「病毒的傳染力不斷提升，但我們仍有9300萬符合資格卻未接種疫苗的人，這顯示處於染疫風險中的人數還是相當多；如果我們無法讓一定規模的人數及時接種疫苗，這會使病毒有足夠的時間突變，未來很可能有另一種變種病毒超越Delta。」

佛奇表示，待聯邦食品暨藥物管理局(FDA)全面通過新冠疫苗認證程序後，能幫助提升民眾接種疫苗的意願；據紐約時報報導，FDA盼能在勞工節前通過輝瑞(Pfizer)疫苗的全面使用授權。

54%受訪者認為「最糟狀況還沒發生」

哈瑞斯民調(Harris Poll)2日公布的調查顯示，對於新冠疫情多達54%受訪者認為「最糟的狀況還沒發生」；雖然仍有46%認為「最糟的已經過去」，但這個數字在過去幾周急速下滑。

同樣民調在7月初顯示，七成民眾認為疫情最糟的狀況已結束，但隨著Delta疫情的升溫，保持樂觀的人大幅減少，上周這個數字來到56%，下降14個百分點。

最近聯邦疾病防治中心(CDC)也針對特定高風險地區恢復口罩令，要求已接種疫苗的民眾在室內公共地區保持戴口罩，間接增加民眾的憂慮，哈瑞斯民調的執行長格澤瑪(John Gerzema)也表示：「很顯然地，我們控制疫情的任務尚未完成。」

此外，2日的民調指76%的受訪者對於Delta病毒感到「非常」或「一定程度」的擔憂，僅24%表示「完全不擔心」或「不怎麼擔心」。

疫苗 疫情 民調

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