鼓勵教職員接種疫苗 喬治亞州亨利郡學區提供千元獎金

當局表示，美國 東南部喬治亞州一個郡的學區將向接種COVID-19疫苗 的教職員提供1000美元獎金，藉此鼓勵大家保護自己，免受再度升溫的疫情 影響。

這個郡的官員表示，他們希望透過這種激勵措施，能避免「全球疫情大流行導致學校教育在過去兩個學年頻頻中斷的現象重演」。

督學戴維斯（Mary Elizabeth Davis）在聲明中說：「對我們的學生和職員來說，去年是個前所未見的挑戰，因為我們校園必須不斷針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的存在和可能狀況進行調整。」

她還說：「我們的學生和家庭都期望他們的學習具有可預測性和穩定性，這也是他們應該享有的，保持學校建築物開放並支持我們職員健康，對這些努力至關重要。」

亞特蘭大市東南部的亨利郡學區將向近6000名已完全接種或將在9月30日前接種一劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗或兩劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗的職員支付1000美元獎金。

教育官員說，這筆經費將來自一項在中小學遏止冠狀病毒的聯邦計畫。

戴維斯說：「我們知道疫苗仍是幫助減緩和阻止這種嚴重影響社區病毒傳播的首要防禦和預防措施。」

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），亨利郡過去7天的感染率增加40%。