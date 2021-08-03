我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／杜蘭特29分 美國男籃逆轉西班牙挺進4強

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

俄勒岡29人家族聚會 21人染疫、13人曾完成接種

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡一家族在共度假期後有21人感染新冠病毒，其中13人是突破感染。圖為俄勒岡州醫護人員去年底施打疫苗。(Getty Images)
俄勒岡一家族在共度假期後有21人感染新冠病毒，其中13人是突破感染。圖為俄勒岡州醫護人員去年底施打疫苗。(Getty Images)

俄勒岡州一家族原訂去年舉行大型聚會，受疫情影響而延遲一年，來自全美各地的29名親戚，在6月好不容易因疫情措施鬆綁，得以在度假村共度10天美好時光，不料假期結束紛紛傳出確診，共計21人染疫，其中13人是已完成接種卻難抵檔變種病毒的突破感染(breakthrough infection)。

住在波特蘭的妮奇‧梅瑞柏格(Niki Marienburg)日前接受地方電視台KGW專訪時說，延後一年才實現的大型家族聚會終於成行，讓所有親戚都雀躍不已。包括梅瑞柏格在內一行29人，6月底在俄勒岡州中部太陽河豪華度假村(Sunriver Resort)住了10天。她說，一行人中絕大多數都已打了新冠疫苗，住在度假村期間任何人都未戴口罩

她說：「大家玩得開心極了。這趟度假真的很棒，因為很久沒見面，所有人都彼此擁抱。」

然而，度假結束兩天後，梅瑞柏格首先接到表妹簡訊告知生病了，並說身體極不舒服，後來表妹接受病毒檢測結果呈陽性。

梅瑞柏格指出：「接下來狀況好像雪球一般越滾越大，其他親戚也發送簡訊告知確診消息。」她說：「就像在新聞報導聽到的那些故事一樣，一切狀況感覺彷彿都不真實。似乎不是真的。」

她表示，參加這場家族聚會的29名成員，共有21人染疫，其中13人是已完成接種的突破感染，某些親戚還因為狀況嚴重而住院接受治療，「如果他們當初沒打疫苗，後果恐怕不堪設想」。

並未染疫的梅瑞柏格說，她非常擔心母親，因為她是此次聚會後確診的案例之一，而且母親患有慢性疾病。

梅瑞柏格說，民眾應該持續戴口罩，不能掉以輕心，「要認真看待健康安全」。

疫情 口罩 疫苗

上一則

曾提川普模型斷頭惹風波 脫口秀女星葛里芬得肺癌

下一則

連鎖零售巨頭克羅格 邀趙小蘭擔任董事

延伸閱讀

CDC數據：突破感染重症機率極低 不到0.001%

CDC數據：突破感染重症機率極低 不到0.001%
河濱縣3縣政委員 接觸確診者隔離

河濱縣3縣政委員 接觸確診者隔離
芝加哥染疫死者 97%未接種 芝市長：不打疫苗如玩命

芝加哥染疫死者 97%未接種 芝市長：不打疫苗如玩命
打疫苗後染疫 症狀恐長久持續

打疫苗後染疫 症狀恐長久持續

熱門新聞

美國衛生當局今天公布一份最新研究發現，7月麻薩諸塞州發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，再再顯示Delta變異株傳染力驚人。(美聯社)

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

2021-07-30 15:48
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

2021-07-30 19:51
圖為洛杉磯一處疫苗接種站。(美聯社)

紐時：確診案例一路走高 已接種疫苗民眾越看越氣

2021-07-27 10:46
冰島的夏季，色彩十分繽紛。田妤婕提供

世界OnAir／冰島長大的中國女生 說說你不知道的冰島事

2021-07-27 17:43
美國第一夫人吉兒‧拜登上周末訪夏威夷，在海灘上踩到東西，今天將接受手術來移除嵌進左腳的異物。（美聯社）

第一夫人在夏威夷海灘踩到異物 今動手術移除

2021-07-29 18:57
阿拉斯加州以南海域29日發生規模8.2地震。（取材自推特）

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

2021-07-29 09:50

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」
雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診

雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診