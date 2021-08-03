俄勒岡29人家族聚會 21人染疫、13人曾完成接種

俄勒岡一家族在共度假期後有21人感染新冠病毒，其中13人是突破感染。圖為俄勒岡州醫護人員去年底施打疫苗。(Getty Images)

俄勒岡州一家族原訂去年舉行大型聚會，受疫情 影響而延遲一年，來自全美各地的29名親戚，在6月好不容易因疫情措施鬆綁，得以在度假村共度10天美好時光，不料假期結束紛紛傳出確診，共計21人染疫，其中13人是已完成接種卻難抵檔變種病毒的突破感染(breakthrough infection)。

住在波特蘭的妮奇‧梅瑞柏格(Niki Marienburg)日前接受地方電視台KGW專訪時說，延後一年才實現的大型家族聚會終於成行，讓所有親戚都雀躍不已。包括梅瑞柏格在內一行29人，6月底在俄勒岡州中部太陽河豪華度假村(Sunriver Resort)住了10天。她說，一行人中絕大多數都已打了新冠疫苗 ，住在度假村期間任何人都未戴口罩 。

她說：「大家玩得開心極了。這趟度假真的很棒，因為很久沒見面，所有人都彼此擁抱。」

然而，度假結束兩天後，梅瑞柏格首先接到表妹簡訊告知生病了，並說身體極不舒服，後來表妹接受病毒檢測結果呈陽性。

梅瑞柏格指出：「接下來狀況好像雪球一般越滾越大，其他親戚也發送簡訊告知確診消息。」她說：「就像在新聞報導聽到的那些故事一樣，一切狀況感覺彷彿都不真實。似乎不是真的。」

她表示，參加這場家族聚會的29名成員，共有21人染疫，其中13人是已完成接種的突破感染，某些親戚還因為狀況嚴重而住院接受治療，「如果他們當初沒打疫苗，後果恐怕不堪設想」。

並未染疫的梅瑞柏格說，她非常擔心母親，因為她是此次聚會後確診的案例之一，而且母親患有慢性疾病。

梅瑞柏格說，民眾應該持續戴口罩，不能掉以輕心，「要認真看待健康安全」。