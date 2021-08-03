南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

圖為喬治亞州共和黨代表Marjorie Taylor Greene於7月30日從美國國會大廈的眾議院一側（需要戴口罩的地方）到參議院一側（不需要戴口罩的地方）時，戲劇性地摘下口罩。 (歐新社)

「9成以上的重症、死亡者...全是拒打疫苗 的強硬保守派。」6月初才開始各地大解封的美國 本土，目前正遭遇快速蔓延的Delta疫情 ，除了過去一周平均每日8萬人染疫；7日內感染55萬病例的通報數字，也重新讓美國的新增疫情重新摔回世界第一。儘管目前美國的成年國民疫苗覆蓋率，2日已正式超過70%的門檻，整體重症和死亡率也都只有1月底高峰的十分之一左右，但幾個爆發的疫區新熱點大多集中在疫苗接種意願偏低的美國「南方州」。

像是佛羅里達州的COVID住院病患，周一就已超過1萬人，離疫情最糟紀錄只是「剩幾天」的問題；同時，在路易斯安那州、阿拉巴馬州與阿肯色州...等南方州地區，亦陸續出現了疫情暴增，甚至刷新疫情已來最高紀錄的嚴峻趨勢。

以佛羅里達州州長德桑提斯為首的保守派，爭議主張要全力維護州民的「防疫自由選擇權」。(Getty Images)

雖然同遭Delta威脅的紐約州、加州與紐澤西州...等民主黨執政州，都藉著第四波疫情的襲來，力促疫苗施打或重新頒布口罩防疫政策；但以全國最重疫區——佛羅里達州——的州長德桑提斯（Ron DeSantis）為首的保守派，卻仍爭議主張要全力維護州民的「防疫自由選擇權」，除了堅持不鼓勵疫苗、口罩或任何形式的群聚防疫，更以州政府預算威脅基層「不准頒布口罩規定」，聲稱自己將捍衛到底：「絕不讓自由派奪走大家的『自由』！」

根據《美聯社》所取得的聯邦數據，美國目前的成年國民疫苗接種覆蓋率，終於在8月2日下午突破70%的門檻——此一數字，也是美國總統拜登原本承諾的「7月4日國慶目標」，但在保守派民眾拒打疫苗的種種質疑下，美國的疫苗速率從4月中旬每日450萬人接種高峰一路暴跌。

儘管目前美國還有1億成年人口沒打疫苗，但到了8月1日當天，全國疫苗施打數卻只打了25萬劑。極度消極的低速施打意願，配上侵略性極高的Delta變種病毒大流行，往來之間也把美國的單周新增疫情數，重新拱回了令人焦慮的「全球第一」。

圖為紐約一家要求民眾配戴口罩才能進入的店面。(Getty Images)

「如果你仔細看病例新增的加速率，就能發現美國每周的平均增加病例正在快速翻倍。」8月2日，白宮首席防疫顧問弗契（Anthony Fauci）在《CBS》的專訪中擔憂地警告：

「在美國，還有1億名成年國民應當接種、但卻拒絕接種疫苗——而我們現在，正見證著變種病毒在他們身上的全面爆發。」

根據美國疾病管制中心的數據，在過去1個月內的疫情通報資料裡，超過90%的死亡與重症患者，都是尚未施打疫苗的各年齡成年人。儘管與整體染疫數字相比，本波美國疫情的重症與死亡數字較低，絕大多數的輕症確診者也都可能是打過疫苗者，但快速增加的未打疫苗重症病例，卻已在幾個南方州出現了明顯的「醫療量能危機」。

美國南方州的疫情告急，主要以佛羅里達州與路易斯安那州為主，但在阿拉巴馬州、阿肯色州、南卡羅萊納州...等地，亦出現了住院數字大增，前線醫療量能不足的危險趨勢。這一方面與南方州的疫苗施打意願偏低相關；二方面也是6月份美國各地防疫解禁帶來的夏季海灘觀光客，讓群聚感染的風險翻倍的關係。

(美聯社)

《路透社》表示，在全美人口第三多的佛州，目前每日染疫數字大概是1萬5,000~2萬人左右，這不僅是全美目前唯一日增破萬的州級疫區，佛州的染疫住院數也於8月2日突破「1萬人大關」，其中20%的住院患者被送入加護病房，整體醫療情況雖然還沒有2020年高峰、疫苗還沒問世前的駭人嚴峻，

「但入院重症者明顯更為年輕...他們幾乎全都沒有接種疫苗。」

針對這波Delta的爆炸性感染，美國各地也紛紛重新祭起防疫規定，像是以白宮為首的各級聯邦政府與大型企業，紛紛開始要求員工完成疫苗施打，或者每日提交快篩報告；各級政府與機關行號，也陸續重新提出「室內口罩配戴令」，希望能透過傳統防疫機制，盡可能減緩Delta病毒株的燎原之勢。

各地政府之所以如此緊張的關係，主要是因為解封中的美國，目前正力拼回到「常態經濟」。除了被打亂一學年的各級學校，即將於9月份集體開學；許多WFH一整年的公司企業，正在催促員工重返辦公室崗位；面臨「疫後大缺工」的各地製造業，也期待能在疫情降緩後，盡可能地快速地補回失落一年的生產能量——誰知以上種種，卻被Delta疫情橫空狙擊，除了疫情數字拖垮經濟外，若是染疫趨勢一路衝進秋冬，翻倍的狀況恐將把美國帶回更加沮喪而慘烈的疫情海嘯。

在佛羅里達州，有小型倡議團體強烈反對戴口罩，稱他們的個人權利會因此受侵蝕。( 美聯社)

雖然鼓勵施打疫苗、規定群聚戴口罩，幾乎已成為各國控制疫情的反射性動作，但在全美第一大疫區熱點佛州，佛羅里達的共和黨州長德桑提斯卻堅持反其道而行，並偕同主張「不自由毋寧死」的保守派團體，堅決抵抗「任何以政府名義規定的防疫限制令」。

《邁阿密先驅報》表示：德桑提斯所提出的「反防疫爭議」，主要是針對各級政府與學校的政策威脅。像是在面對佛州疫情爆發時，佛州各郡的校際聯盟與學校單位，原本打算提出教師疫苗接種要求，並授權校方視疫情動態頒布「全校口罩令」的配套。

但對此，堅決主張「要不要防疫是美國人民的自由選擇」的德桑提斯，卻於上周簽署了州長行政命令，直接封殺了各級學校自行頒布「口罩令」的權力。佛州州長認為：

「學童要不要戴口罩是自由，應屬學生家長與家庭的自由決定，學校當然不可以強行限制學生們應不應該戴口罩！」

然而德桑提斯的行政命令，卻也連帶對各級地方政府提出了威脅，假若有校務單位、或郡市級政府不顧州長指示推出侵犯人民自由的防疫限令，

「佛羅里達州政府就將切斷撥給地方的預算金！」

圖為民眾在邁阿密接受快篩檢測。(美聯社)

在德桑提斯貫徹的「自由意志」之下，佛州的地方政府幾乎無法提出任何有效的防疫對策，

「不要求民眾戴口罩、避免群聚，更別提更不可能的出入限制與商業停開...各級地方政府現在能做的，只剩下以良心號召『跪求』民眾盡可能接種疫苗。」

不滿的地方官員無奈地向《邁阿密先驅報》表示。雖然在當前的疫苗對策中，Delta疫情在美國的殺傷力，明顯較前幾波病毒來得更低，對於成人疫苗覆蓋率達70%的美國（如果包含未成年者，則只有58%）來說，只要乖乖配合打疫苗，剩下的疫情威脅都只是「天擇」與機率的問題。但Delta對於拒打疫苗者的快速感染與重症趨勢，卻仍對南方各州造成了醫療緊繃的崩潰風險。

像是日增病例「只有」4,000多例，卻已刷新COVID-19疫情爆發以來最高本地紀錄的路易斯安那州，目前的Delta不打疫苗重症潮，就已連帶讓基層醫療單位大規模感染、隔離，許多基層醫師與護理師雖然打了完整的兩劑疫苗，但仍因為不打疫苗者染疫而接觸的大量Delta病毒風險——就算受感染的醫護人員大多輕症、沒有生命危險，但卻已足讓他們被迫遠離醫療前線，並對其他非COVID相關的就醫者、手術病患，帶來極大的生命安全威脅。

圖為今年3月在邁阿密海灘跳舞的民眾。(Getty Images)

目前，在路易斯安那州的Delta疫情爆炸，就已迫使6,000名醫事人員退出工作。雖然路州州政府已於2日晚間緊急頒布「室內口罩的全州配戴令」，試圖阻止本波疫情的失控速度。但路易斯安那州防疫指揮中心仍悲觀地對公眾發出警告：「黑暗的瘟疫低谷，才正要從前方肆虐而來。」