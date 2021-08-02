歐巴馬慶60大壽 700人出席需檢測 拜登不去

前總統歐巴馬本月4日慶祝60歲生日，計畫邀請眾多友人。圖為歐巴馬在瑪莎葡萄園慶生。(美聯社)

Delta變種病毒肆虐導致全美疫情再度升溫之際，前總統歐巴馬 4日生日，計畫周末在麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)舉辦六十大壽慶生派對，估計將邀請475名賓客；華盛頓郵報指出，所有賓客都被要求必須接種新冠疫苗 ，派對現場將有防疫專員負責督導安全措施是否確實遵守。

Axios新聞網站指出，歐巴馬生日派對將有475名賓客受邀，其中不乏，電視脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)等好萊塢天王天后，工作人員則有200人，搖滾團體「珍珠果醬」(Pearl Jam)將在現場演出。

消息人士透露，賓客也被要求參加派對之前，在某個時間點之內必須接受新冠病毒檢測，檢測結果為陰性才能入場。

前總統歐巴馬本月4日慶祝60歲生日。(美聯社)

白宮 已宣布拜登總統將不會出席歐巴馬的慶生派對；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)對記者提及問題時巧妙迴避，僅表示「歐巴馬一直都是新冠疫苗接種的倡導者」。

白宮聲稱，在新的口罩命令下規定，已接種疫苗者仍須在室內戴上口罩；但據稱歐巴馬的慶生活動將在戶外舉辦，莎奇說：「雖然聯邦疾病防治中心(CDC)的指南只有限制在室內活動，以及其他高風險的染疫地區，這場活動將在戶外舉辦，而且是在疫情緩和的地區。」

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，歐巴馬六十大壽賓客名單雖未對外公布，但消息人士透露，歐普拉、知名導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、好萊塢男星喬治克魯尼(George Clooney)等一線明星都已收到邀請。

白宮官員說：「拜登總統這個周末無法參加，但他很期待很快能跟歐巴馬總統敘舊，並且歡迎他加入年逾60俱樂部。」

紐約郵報報導，歐巴馬慶生派對將在戶外舉行，地點是占地30英畝、價值1200萬元的歐巴馬海邊豪宅。

瑪莎葡萄園島所在地的杜克斯郡(Dukes County)，目前病毒傳染風險為程度「輕微」(moderate)。