為返校實體授課準備 15州學生用品限期免稅

學校即將開學，至少15個州這個周末開始提供購物免稅優惠。(Getty Images)

隨著疫情趨緩，全美各州下學年度開始將恢復實體授課，許多家長也像往年一樣開始張羅孩子開學必備的用品；根據畢馬威(KPMG)會計事務所估計，今年家長為每一學童花費在文具採購上的費用約為268元，比去年高出9%；為了緩解家長的財務壓力，本周末起全國至少15個州針對開學用品祭出限期免稅優惠政策。

關於免稅的品項及額度各州規定不一，所有開學用品免稅的州，品項都包含衣服和鞋子，但單價多數須在100元以下，而西維吉尼亞州 上限50元、俄亥俄州 75元、田納西州200元，且除佛州 外配件大多不免稅；另外，還有一些州提供電子用品如筆電或計算機的免稅優惠。

此外，免稅期間也有限定，田納西即日起至8月1日，西維吉尼亞到8月2日止，佛州為即日起至8月9日，愛阿華為8月6日至7日，阿肯色為8月7日至8日，馬里蘭為8月8日至14日，康乃狄克為8月15至21日；德州、南卡羅來納、維吉尼亞、密蘇里、新墨西哥、俄亥俄、奧克拉荷馬為8月6日至8日；海外領地波多黎各地區即日起至8月4日。

商家結帳時，符合免稅政策的品項就會直接扣除稅額。有興趣採買的民眾務必在期間內前往賣場，否則無法享有免稅優惠。

根據全美零售協會(NRF)的統計，由於開學用品不便宜，今年全國12年級以下學童花在開學用品的消費估計總額約371億元，大專院校學生的消費總額更上看710億元。全國廣播公司(CNBC)就分享了一些省錢方法，讓民眾可以節省荷包。

量販店通常有較零售店更優惠的價格，而且方便大量採購，預為下學年度囤貨；而高單價的商品如電腦、工程計算機等可以考慮買二手用品；至於像一些小文具如鉛筆、橡皮擦等，可以去一元商店選購；此外，還可以上網買商家的折價券，或利用有回饋機制的APP，都能為民眾省下一定的費用。