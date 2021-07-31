我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／德萊賽爾50米自由式 摘第4金 游破奧運紀錄

科州山洪暴發致土石流 百人受困公路隧道9小時獲救

若疫苗接種率不提高 「秋季確診恐激增」

編譯柯立偉／綜合31日電
Delta變種病毒正在全美範圍內導致感染新冠和住院的人數增加，公衛專家表示未接種疫苗的民眾更容易感染；圖為紐約市曼哈頓中城，街頭民眾聚集，多數人戴著口罩。(Getty Images)
Delta變種病毒正在全美範圍內導致感染新冠和住院的人數增加，公衛專家表示未接種疫苗的民眾更容易感染；圖為紐約市曼哈頓中城，街頭民眾聚集，多數人戴著口罩。(Getty Images)

Delta變種病毒使美國好不容易控制下來的疫情出現反轉，聯邦疾病防治中心(CDC)指出，已完整接種疫苗者仍有機會感染高傳染性的Delta病毒；衛福部(HHS)官員7月30日呼籲所有尚未接種疫苗的民眾盡速接種，否則進入秋季以後，倘大部分地區仍未接種疫苗，確診數將會激增，新冠疫情的發展將會面臨「巨大挑戰」。

衛福部助理部長瑞秋‧列文(Rachel Levine)指出，Delta變種病毒的威脅正是CDC重新要求民眾在室內戴口罩的原因，因此呼籲大家盡速打疫苗；她說，只要有人被感染，病毒就有變異的可能，「現在正是打疫苗的時機，接種疫苗是我們控制疫情最有效的方法。」

約翰霍普金斯公衛學院教授佩科斯(Andrew Pekosz)指出，病毒的變異充滿不確定性，但每個染疫者都在為病毒的變異提供條件。大多數的變異對於病毒的進化沒有關鍵性的影響，不過在「極少數個案」中，仍有可能發生令人擔憂的變異，例如目前被世界衛生組織(WHO)列為「高度警戒」的Alpha、Beta、Gamma、Delta四種變種病毒。

雖然當前各款疫苗對於四種主要的變種病毒都有足夠的防護力，但難保日後Delta病毒不會進一步變異成超強病毒，使藥石罔效；范德堡大學(Vanderbilt University)教授薛福納(William Schaffner)說：「到時候我們就又必須研發出一款新的疫苗。這雖然不是難事，但問題是還要讓『每個人』接種，等於是把我們現在在做的事從頭再做一遍。」

華盛頓郵報報導，近期疫苗接種的速度確實有在緩步提升。7月中旬時每日約施打50萬劑疫苗，但7月29日的全國疫苗配送數量已提升至71萬劑，使當日接種人口約61萬5000人，但比起4月中旬全美每天330萬劑的施打數量，目前的接種速度仍相當緩慢。

不過，美國的防疫措施仍受到到嚴重的政治干預。德州州長艾伯特(Greg Abbott)7月29日簽署行政命令，禁止政府機關強制民眾施打疫苗或戴口罩。他說：「讓我們向前走的方法是民眾自己的責任心，不是靠政府的強制。戴不戴口罩、開不開餐廳這種事應由民眾自己決定、自己負責。」

疫苗 變種病毒 疫情

上一則

科州山洪暴發致土石流 百人受困公路隧道9小時獲救

延伸閱讀

接種疫苗群體99.92%未感染

接種疫苗群體99.92%未感染
德州州長 禁州府機構強制打疫苗、戴口罩

德州州長 禁州府機構強制打疫苗、戴口罩
嚴防Delta侵襲 打完2劑疫苗入境台 14天檢疫未放寬

嚴防Delta侵襲 打完2劑疫苗入境台 14天檢疫未放寬
鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

熱門新聞

美國衛生當局今天公布一份最新研究發現，7月麻薩諸塞州發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，再再顯示Delta變異株傳染力驚人。(美聯社)

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

2021-07-30 15:48
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

2021-07-30 19:51
東奧女子花式輕劍項目25日舉行，醫科學生Lee Kiefer擊敗俄羅斯對手，為國美國奪得東奧第三面金牌，這也是美國在奧運賽史上唯一的第三面金牌。(Getty Images)

亞裔醫科生擊敗俄衛冕冠軍 奪女子鈍劍美國首金

2021-07-25 22:49
圖為洛杉磯一處疫苗接種站。(美聯社)

紐時：確診案例一路走高 已接種疫苗民眾越看越氣

2021-07-27 10:46
阿拉斯加州以南海域29日發生規模8.2地震。（取材自推特）

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

2021-07-29 09:50
美國第一夫人吉兒‧拜登上周末訪夏威夷，在海灘上踩到東西，今天將接受手術來移除嵌進左腳的異物。（美聯社）

第一夫人在夏威夷海灘踩到異物 今動手術移除

2021-07-29 18:57

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國21金居首 美國16金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國21金居首 美國16金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒

影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒
鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染
夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種