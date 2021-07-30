打疫苗不嫌多？是否接種補強針 科學家爭議不休

科學家正為了該不該追加接種新冠疫苗，爭議不休。圖為輝瑞（左）、莫德納疫苗。（路透）

科學家正為了該不該追加接種新冠疫苗 ，爭議不休；儘管一切尚無定論，卻已有人因害怕Delta變種病毒或擔心已打的疫苗失去保護效力，開始去藥房、其他州、甚至其他國家，也就是沒有他們接種疫苗紀錄的地方，接種更多劑疫苗，試圖「加強保護」。以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)已於30日率先接種了第三劑輝瑞 疫苗。

有六個孫子孫女的退休地質學教授艾達·湯普森 (Ida Thompson) 早在幾個月前即在英國愛丁堡接種兩劑阿斯利康(AZ)疫苗，但幾周前她到佛羅里達州探望家人，看到藥房供應疫苗，就又打了一劑輝瑞(Pfizer)疫苗。她說：「我覺得怎樣都不嫌多，能打就打。」

以國領跑 總理已打「第三劑」

美國疾病防治中心(CDC)仍未授權接種新冠疫苗加強劑。但以色列總理班奈特(Naftali Bennett)宣布自8月1日起，對60歲以上者追加施打第三劑新冠疫苗；事實上，拜登政府的共識也在逐漸成形：65歲以上或免疫系統不佳者接種第三劑疫苗是有益的。

輝瑞和BioNTech公司報告指出，他們的第三劑疫苗可提高血液中針對多種新冠病毒的抗體水平，其中包括具高度傳染性的Delta變體在內；部分研究則顯示，與只使用單一品牌相比，混合不同類型的疫苗可激發更強大免疫反應。

湯普森表示，她在佛州接種第三劑疫苗時，藥房員工問她這是她第一次還是第二次接種，她告訴對方：「這是我的第一劑輝瑞疫苗。」湯普森說，她讀過有關AZ和輝瑞疫苗混打好處研究，「很清楚AZ加輝瑞是個好主意」。

但一些研究人員和公共衛生官員警告，這些研究數據大部分只是初步，民眾不該認為加強劑是必要的。只要接種兩劑輝瑞或莫德納(Moderna)疫苗，即可獲得強大且持久的保護，防止重症和死亡。嬌生 (Johnson & Johnson)公司則表示，嬌生疫苗對抗Delta變種病毒引起的重症、保護接種者免於住院和死亡有效率為85%。

嬌生疫苗與AZ疫苗一樣，不如輝瑞或莫德納這種mRNA疫苗有效。南卡羅來納醫科大學傳染病專家兼醫學助理教授庫帕利 (Krutika Kuppalli)表示，許多接種嬌生疫苗的民眾都詢問是否該多接種一次；她認為，這些人的考量不是沒道理；但她也解釋說，有關潛在副作用的研究數據仍然不明，「我們確實希望是以科學實證來推動政策。」

憂加強針 想聽醫說「沒問題」

加拿大麥吉爾大學政治學教授吉文斯(Terri Givens)三月接種嬌生疫苗，她考慮打加強疫苗，但不想搶在研究底定前行動。56歲的吉文斯說，「我不想因為它可能有效就去做，我想聽到醫生也說『沒問題』，才謹慎地去做這件事。」

世界衛生組織COVID-19研究倫理委員會成員、牛津大學納菲爾德人口健康系(Nuffield Department of Population Health)生物倫理學教授凱利( Maureen Kelley)表示，從政策層面來，高收入國家政府對加強接種疫苗的關注很可恥，因為貧困國家迄今只有1.1%的人口至少接受了一劑疫苗。她說：「任何接受加強劑的人，都在無知地助長疫苗不平等。」

香港中文大學生物倫理中心副主任李翰林(Hon-Lam Li)持不同看法表示，他說他看到了更重要的問題：避免接種疫苗可說是不道德的，因為這會危及他人生命；在患者易受傷害或醫生推薦接種加強劑的情況下，他不覺得有道德問題。