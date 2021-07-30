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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

打疫苗造成社會對立？密蘇里有人為瞞親友「喬裝接種」

中央社／密蘇里州西原市29日綜合報導
圖為邁阿密「得來速」接種疫苗。（Getty Images）
圖為邁阿密「得來速」接種疫苗。（Getty Images）

美國一名醫師昨天向媒體表示，新冠肺炎（COVID-19）疫苗造成社會對立，部分密蘇里州居民擔心反對疫苗的親友不高興，只好偷偷接種。

密蘇里州西原市（West Plains）歐札克斯健康照護中心（Ozarks Healthcare）醫師兼首席醫療資訊長佛雷斯（Priscilla Frase）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「他們多多少少有過改變他們想法的經驗，與家人、朋友圈或工作圈一些人的觀點不同。他們自己決定要接種疫苗。」

佛雷斯向CNN主播安德森古柏（Anderson Cooper）表示：「他們自行研究，與人討論並做出決定。但就算能自己決定，他們仍不想面對同儕壓力或其他人的激烈反應…說他們『什麼事都堅持不了』。」

佛雷斯在醫院製作的影片中表示，院內一名藥劑師告訴她，「有好幾名來接種的民眾試圖喬裝，甚至央求『拜託，拜託，請不要讓任何人知道我打了疫苗』」。

佛雷斯告訴CNN，倘若有病患要求接種疫苗的隱私，醫院會試著做到，不論是在「得來速」（drive-thru）窗口或在民眾自己的車內替他們施打疫苗。

佛雷斯說：「我們盡力讓民眾在他們覺得自在的地方接種疫苗。雖然人數不多，但只要我們能為每個想接種的人服務，就是一種勝利，我們盡力贏得每一次勝利。」

佛雷斯這番話反映出COVID-19疫苗造成的社會對立，以及疫苗懷疑論導致部分人拒絕接種的程度有多嚴重。

疫苗 美國 密蘇里州

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