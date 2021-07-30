「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

接種疫苗的人可能很大程度上也參與了Delta變種病毒的傳播。（路透）

華盛頓郵報報導，根據美國疾病管制與預防中心（CDC ）的一份內部簡報，Delta變種病毒 顯然會比早期的變種病毒引發更嚴重的疾病，而且像水痘一樣容易傳播。此外，接種過疫苗 的人染疫後，攜帶的病毒數量與未接種者一樣多，可能很大程度上參與了Delta變種病毒的傳播。

這份簡報籲請CDC修改向民眾發出的訊息，強調疫苗接種是針對具高傳染性Delta變種病毒的最佳防禦，它幾乎像一種全新的病毒，一個傳一個的速度比伊波拉或普通感冒更迅猛。

接種過疫苗仍可能傳染病毒？

上述簡報引用了最近從疫情爆發調查取得但還沒有發表的數據，以及外部研究，證據顯示接種過疫苗但感染Delta變種病毒的人，病毒載量和未接種疫苗的人差不多，也就是可能一樣容易散播病毒。

艾默理大學疫苗中心（Emory Vaccine Center）副住任Walter Orenstein對此感到震驚。

一位聯邦衛生官員透露，這對CDC修訂指引發揮關鍵作用。CDC現在建議，無論是否接種疫苗，某些情況下，例如在社區傳播風險高的地區或有容易感染和生病的人在場時，在室內公共場所都該戴口罩。他透露，完整數據周五就會公布。

簡報中指出，無論是否接種疫苗，與年輕人相比，老年人住院和死亡的風險都比較高。另有一項估計說，在1.62億已接種疫苗的美國人中，每周有3.5萬例有症狀感染。

疫苗效果欠佳？

專精風險溝通的韋恩州立大學教授Matthew Seeger說，當局告訴民眾疫苗有巨大功效時，可能有點兒掉進了過度保證的陷阱。

CDC取得的研究數據表明，對免疫功能低下的病患和住在療養院的人來說，疫苗效果不佳，這增加高危族群可能需要追加注射第3劑的可能性。

破防感染的病例（breakthrough）是意料中事，而且在確診病例中的比率可能上升。這與其他國家的研究數據相呼應，其中包括新加坡，星國據報導有75%的新增病例涉及破防感染。

清零很難？

根據匿名人士，麻省普羅威斯頓（Provincetown）7月4日爆發疫情後所做的基因分析顯示，接種過疫苗的人會將病毒傳染給其他接種者。對於看過這些數據的科學家來說，這令人深感不安，是「礦坑裡的金絲雀」（早期預警的意思）。

Delta的高傳染性已使群體免疫成為更具挑戰性的目標。哥倫比亞大學流行病學家Jeffrey Shaman說：「我認為核心問題是接種過疫苗的人可能很大程度上參與了Delta變種病毒的傳播。從某種意義上來說，疫苗接種現在與個人保護的關係比較高，保護自己免於重症。與群體免疫無關，我們正看到大量重複和破防感染的證據。」

馬里蘭大學疫苗專家Kathleen Neuzil,說，鼓勵更多人接種仍是優先要務，但當局的「目標必須轉向防止重症和嚴重後遺症，而不是擔心某人鼻子裡有病毒。這很難做到，但我們必須能坦然接受新冠病毒不會消失」。