醫療組織：哥倫比亞變種病毒 占佛州染疫10%

在哥倫比亞被發現的B.1.621變種病毒,如今已在佛羅里達州南部頻頻現蹤。圖為佛州的居民排隊等候做新冠檢測。(美聯社)

最早在哥倫比亞被發現的B.1.621變種病毒 ,如今已在佛羅里達州南部頻頻現蹤,非營利醫療組織「傑克森健康系統」(Jackson Health System)執行長米高亞(Carlos Migoya)說,目前染疫案例中,B.1.621變種病毒約占10%,比率僅次於Delta變種病毒及Gamma變種病毒。

米高亞本周接受邁阿密地方電視台WPLG訪問時說,由於哥倫比亞與邁阿密之間旅遊頻繁,估計佛州南部將出現B.1.621變種病毒案例增加。

華盛頓郵報報導,眼看秋季即將到來,美國 某些地區疫苗 施打率仍偏低,醫學專家正密切關注B.1.621變種病毒狀況。

有關B.1.621變種病毒的最早紀錄是在今年1月間,最近在英國至少出現16個通報案例;英國衛生官員指出,這些案例絕大多數都有國際旅遊史。

英格蘭公共衛生署(Public Health England)上周表示,迄今並無證據顯示B.1.621變種病毒將讓患者病情嚴重惡化;紐約州立大學水牛城分校(University at Buffalo)雅各醫學與生物醫學院(Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences)教授謝里克(John Sellick)指出,截至本月17日,全美染疫案例中,B.1.621變種病毒僅占2.1%。

謝里克說,未來兩周或四周是重要觀察期,須確認B.1.621變種病毒是否對疫情帶來威脅,是否導致確診案例激增;他舉例說,Delta變種病毒在今年6月初時,約占美國染疫案例10%而已,但到7月中旬比率已提高到逾80%。

密西根大學(University of Michigan)傳染疾病系教授普瑞提‧馬拉尼(Preeti N. Malani)指出,變種病毒傳染迅速,在沒有施打疫苗的民眾之間,尤其明顯。

馬拉尼舉例說,藥廠百健(Biogen)2020年2月舉行年度會議爆發群聚感染,染疫案例出現麻州各地甚至美國其他地點,便可明顯看出變種病毒快速傳播的威力。

她表示,如果許多未打疫苗的民眾聚集在一起,活動結束後各自返家,短短幾周內,就會看到非常快速的病毒傳播。