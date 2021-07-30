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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

醫療組織：哥倫比亞變種病毒 占佛州染疫10%

記者顏伶如／綜合報導
在哥倫比亞被發現的B.1.621變種病毒，如今已在佛羅里達州南部頻頻現蹤。圖為佛州的居民排隊等候做新冠檢測。(美聯社)
在哥倫比亞被發現的B.1.621變種病毒，如今已在佛羅里達州南部頻頻現蹤。圖為佛州的居民排隊等候做新冠檢測。(美聯社)

最早在哥倫比亞被發現的B.1.621變種病毒，如今已在佛羅里達州南部頻頻現蹤，非營利醫療組織「傑克森健康系統」(Jackson Health System)執行長米高亞(Carlos Migoya)說，目前染疫案例中，B.1.621變種病毒約占10%，比率僅次於Delta變種病毒及Gamma變種病毒。

米高亞本周接受邁阿密地方電視台WPLG訪問時說，由於哥倫比亞與邁阿密之間旅遊頻繁，估計佛州南部將出現B.1.621變種病毒案例增加。

華盛頓郵報報導，眼看秋季即將到來，美國某些地區疫苗施打率仍偏低，醫學專家正密切關注B.1.621變種病毒狀況。

有關B.1.621變種病毒的最早紀錄是在今年1月間，最近在英國至少出現16個通報案例；英國衛生官員指出，這些案例絕大多數都有國際旅遊史。

英格蘭公共衛生署(Public Health England)上周表示，迄今並無證據顯示B.1.621變種病毒將讓患者病情嚴重惡化；紐約州立大學水牛城分校(University at Buffalo)雅各醫學與生物醫學院(Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences)教授謝里克(John Sellick)指出，截至本月17日，全美染疫案例中，B.1.621變種病毒僅占2.1%。

謝里克說，未來兩周或四周是重要觀察期，須確認B.1.621變種病毒是否對疫情帶來威脅，是否導致確診案例激增；他舉例說，Delta變種病毒在今年6月初時，約占美國染疫案例10%而已，但到7月中旬比率已提高到逾80%。

密西根大學(University of Michigan)傳染疾病系教授普瑞提‧馬拉尼(Preeti N. Malani)指出，變種病毒傳染迅速，在沒有施打疫苗的民眾之間，尤其明顯。

馬拉尼舉例說，藥廠百健(Biogen)2020年2月舉行年度會議爆發群聚感染，染疫案例出現麻州各地甚至美國其他地點，便可明顯看出變種病毒快速傳播的威力。

她表示，如果許多未打疫苗的民眾聚集在一起，活動結束後各自返家，短短幾周內，就會看到非常快速的病毒傳播。

變種病毒 美國 疫苗

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