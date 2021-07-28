蘋果恢復「門市口罩令」已接種者也不例外

蘋果的美國多數零售門市，預計29日恢復顧客和員工須戴口罩的規定，已接種疫苗者也須遵守。(路透)

由於新冠確診病例激增，蘋果 （Apple）公司宣布，美國多數零售門市周四（29日）恢復顧客和員工須戴口罩 的規定，已接種疫苗 者也不例外。

根據彭博資訊取得的資料顯示，蘋果周三（28日）通知零售門市員工這項決定。

蘋果本月稍早已要求部分門市的員工戴口罩，並延後員工重返辦公室上班的日期。蘋果並根據部分地區的規定，要求消費者須戴口罩才進當地的門市。

目前看來，在蘋果的270家美國門市中，逾半數門市將再度要求消費者和員工戴口罩。蘋果採取這個決定，是因考慮近來確診案例激增、地方政府頒布新的口罩規定，以及根據美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的準則。

蘋果說：「我們仔細評估CDC的最新建議，和分析各位員工所在地區的健康與安全數據後，將更新各位所在門市的口罩規定。」

蘋果表示：「從7月29日開始，客戶和團隊成員都須在門市中戴口罩，即使已接種疫苗也須遵守這項規定。」蘋果強調，出於「謹慎」的考慮才做出這個調整。

蘋果還敦促零售門市的員工盡快接種疫苗，但並未強制要求。 「蘋果鼓勵所有符合資格的人接種疫苗。請諮詢醫生，然後決定什麼是適合你的做法。」蘋果發言人對此不予置評。

其他公司也採取類似的防疫措施。Google表示，任何進辦公室使用電腦工作的人員，都須接種疫苗。這個措施預計下周在美國實施，並預料在未來數月擴大至全球其他地區。

彭博引述消息人士報導，影片串流業者Netflix宣布，錄製美國作品的演員和與他們近距離接觸的工作人員都須接種疫苗。叫車業者Lyft 28日寄信通知員工，由於疫情嚴峻，多數辦公室的重啟時程將延後六個月到明年2月。