路州聯邦眾議員和妻兒二度染疫 稱中共「生化武器」

圖為路州共和黨籍聯邦眾議員席金斯，他和妻子二度染疫，情況比第一次嚴重。(美聯社)

路易斯安納州共和黨籍聯邦眾議員席金斯(Clay Higgins)25日在臉書上表示自己和妻子及兒子繼2020年1月染疫後又再度確診，並稱新冠病毒是中國 共產黨的「生化武器」。

席金斯表示，這次的染疫比上次更具挑戰性，但一家三口目前正受到治療，且醫生也說他們一家人的預後狀況良好。另外，席金斯議員並未透露自己與家人們有沒有接種疫苗 ，但鼓勵選區民眾盡速接種。

與多數保守派民眾一樣，席金斯長期以來是一名「口罩 懷疑論者」，認為戴不戴口罩屬於個人自由，曾在臉書上貼文表示：「如果你想戴口罩就戴，不想戴就不要戴，自己決定自己的事，才是自由的真諦。」

相比於全國平均值，路易斯安納州的疫苗覆蓋率不高，至少已接種第一劑疫苗的民眾只有約41%，完整接種雙劑疫苗的更只有36.6%，因此是全國Delta變種病毒帶來的第四波疫情的重災區之一。

去年年底，一樣來自路州的一名新科聯邦眾議員雷特洛(Luke Letlow)，就在當選後就職前因新冠肺炎辭世，享年41歲。

此外，在去年6月尚未有證據指出新冠病毒可能是實驗室洩漏之時，席金斯議員就呼應前總統川普，直稱新冠病毒是中國共產黨製造的生化武器。但當記者請他提供相關證據資料時，他卻請記者自己去Google搜尋。

去年民主黨人批評川普的「實驗室外洩論」是歧視亞裔的說法，但自拜登總統就任以來，卻一改以往反對這種論調的態度，表示無法完全排除實驗室外洩的可能，連一向支持中國的世界衛生組織(WHO)秘書長譚德賽(Tedros Adhanom)，也多次呼籲中國讓國際專家深入武漢調查病毒的起源。