芝加哥醫師麥可拉 疫苗假訊息超級傳播者

麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。(臉書截圖)

「對抗數據仇恨中心」(Center for Countering Digital Hate)發布的報告指出，約12名具有全美社交媒體影響力的帳號，是全美三分之二「反疫苗 」信息的主要來源，包括出生於芝加哥 的醫師麥可拉(Dr. Joseph Mercola)，在這份「疫苗錯誤信息超級傳播者名單」中高居首位。

報告指出，麥可拉堪稱是成功的反疫苗企業家，他販售膳食補充劑及錯誤的治療方法來代替疫苗功用，這位醫師的多個社交媒體帳號粉絲，多達360萬名。

報告稱，他在社交媒體上發表未經證實的聲明不勝枚舉，其中「雙氧水療法可治療包括新冠病毒在內的大多數病毒性呼吸道疾病」這則，在臉書上被分享了4600次，而他備受爭議的網站mercola.com上的文章標題，還包括「注射新冠疫苗會不會縮短壽命？」「讓兒童感染新冠病毒，可能比接種疫苗得到更好的免疫力」。

對於這位疫苗錯誤信息超級傳播者，芝加哥論壇報分析列出公眾需要了解的他的背景及其過往黑歷史：

●麥可拉數百萬元的另類醫療業務於芝加哥起步，他的母親是一名女服務生，父親則曾在馬歇菲爾德百貨公司任職；畢業於芝加哥萊恩科技大學預科高中的他，1982年從芝加哥骨科醫學院畢業，幾年後於北郊的香柏市開設了第一家診所，並在附近經營了自然健康中心(Natural Health Center)，10幾年前這家公司搬到佛羅里達。

●麥可拉發表過未經證實的醫學聲明，曾受到聯邦食品藥物管理局FDA 抨擊，2011年，其網站號召女性不要因為檢測乳癌而去接受乳房X光檢查，他鼓動婦女改採用從他的診所購入熱成像相機，並以此篩檢癌症、狼瘡、關節炎等健康問題，FDA當年向他寄出警告信，指控他未經批准銷售該類相機。

●美國兒科學會公開反對麥可拉的疫苗主張與說法，2011年該學會致信CBS，請求該公司撤下其位於紐約時報廣場上的一則屏幕廣告，這則廣告寫著「了解疫苗風險」，此廣告由反疫苗團體「全美疫苗信息中心」(Vaccine Information Center)支付費用，而麥可拉在過去10年，向此機構捐贈了290萬元。

●麥可拉曾一度販售「將皮膚曬黑的床」(tanning beds)，並稱這種床可降低罹患皮膚癌的機率，無視醫生們長期警告不要在室內使用曬黑床，該產品後來被控廣告不實，麥可拉官司敗訴而將售出的530萬元貨款退給消費者。

●FDA最近針對他提出的新冠疫苗說法作了調查，並於今年2月發信給麥可拉，指出他所販售的產品未如宣傳那樣「可減輕、預防、治療、診斷或治癒新冠肺炎病毒」，須立刻停止。