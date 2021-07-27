我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

芝加哥醫師麥可拉 疫苗假訊息超級傳播者

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。(臉書截圖)
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。(臉書截圖)

「對抗數據仇恨中心」(Center for Countering Digital Hate)發布的報告指出，約12名具有全美社交媒體影響力的帳號，是全美三分之二「反疫苗」信息的主要來源，包括出生於芝加哥的醫師麥可拉(Dr. Joseph Mercola)，在這份「疫苗錯誤信息超級傳播者名單」中高居首位。

報告指出，麥可拉堪稱是成功的反疫苗企業家，他販售膳食補充劑及錯誤的治療方法來代替疫苗功用，這位醫師的多個社交媒體帳號粉絲，多達360萬名。

報告稱，他在社交媒體上發表未經證實的聲明不勝枚舉，其中「雙氧水療法可治療包括新冠病毒在內的大多數病毒性呼吸道疾病」這則，在臉書上被分享了4600次，而他備受爭議的網站mercola.com上的文章標題，還包括「注射新冠疫苗會不會縮短壽命？」「讓兒童感染新冠病毒，可能比接種疫苗得到更好的免疫力」。

對於這位疫苗錯誤信息超級傳播者，芝加哥論壇報分析列出公眾需要了解的他的背景及其過往黑歷史：

●麥可拉數百萬元的另類醫療業務於芝加哥起步，他的母親是一名女服務生，父親則曾在馬歇菲爾德百貨公司任職；畢業於芝加哥萊恩科技大學預科高中的他，1982年從芝加哥骨科醫學院畢業，幾年後於北郊的香柏市開設了第一家診所，並在附近經營了自然健康中心(Natural Health Center)，10幾年前這家公司搬到佛羅里達。

●麥可拉發表過未經證實的醫學聲明，曾受到聯邦食品藥物管理局FDA抨擊，2011年，其網站號召女性不要因為檢測乳癌而去接受乳房X光檢查，他鼓動婦女改採用從他的診所購入熱成像相機，並以此篩檢癌症、狼瘡、關節炎等健康問題，FDA當年向他寄出警告信，指控他未經批准銷售該類相機。

●美國兒科學會公開反對麥可拉的疫苗主張與說法，2011年該學會致信CBS，請求該公司撤下其位於紐約時報廣場上的一則屏幕廣告，這則廣告寫著「了解疫苗風險」，此廣告由反疫苗團體「全美疫苗信息中心」(Vaccine Information Center)支付費用，而麥可拉在過去10年，向此機構捐贈了290萬元。

●麥可拉曾一度販售「將皮膚曬黑的床」(tanning beds)，並稱這種床可降低罹患皮膚癌的機率，無視醫生們長期警告不要在室內使用曬黑床，該產品後來被控廣告不實，麥可拉官司敗訴而將售出的530萬元貨款退給消費者。

●FDA最近針對他提出的新冠疫苗說法作了調查，並於今年2月發信給麥可拉，指出他所販售的產品未如宣傳那樣「可減輕、預防、治療、診斷或治癒新冠肺炎病毒」，須立刻停止。

疫苗 芝加哥 FDA

上一則

佛州塌樓98人罹難 最後一位身分確認

下一則

路州聯邦眾議員和妻兒二度染疫 稱中共「生化武器」

延伸閱讀

新冠疫苗導致生育問題？ 聖他克拉拉縣闢謠

新冠疫苗導致生育問題？ 聖他克拉拉縣闢謠
德州染疫住院人數 近期增150%

德州染疫住院人數 近期增150%
台58萬劑AZ疫苗將到貨 自購達188.3萬劑

台58萬劑AZ疫苗將到貨 自購達188.3萬劑
捷克宣布贈3萬劑疫苗給台灣

捷克宣布贈3萬劑疫苗給台灣

熱門新聞

在藥劑中添加被污染類固醇導致2012年腦膜炎爆發案中，原被判刑八年的藥劑師陳格倫改判10年半。(美聯社)

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

2021-07-21 20:42
美國總統拜登。(美聯社)

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

2021-07-19 14:17
華盛頓州溫哥華市一對夫婦幾個月前因為屋頂漏水通知房東，房東聯絡屋頂維修包商前往查看。夫妻在谷歌評價欄留下一顆星，卻因此挨告且被求償11萬2000元。圖為裝修示意圖。(Pexels)

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

2021-07-23 10:14
東奧女子花式輕劍項目25日舉行，醫科學生Lee Kiefer擊敗俄羅斯對手，為國美國奪得東奧第三面金牌，這也是美國在奧運賽史上唯一的第三面金牌。(Getty Images)

亞裔醫科生擊敗俄衛冕冠軍 奪女子鈍劍美國首金

2021-07-25 22:49
在全球最大請願網站Change.org上，希望美國政府發放2000美元紓困金的連署人數已突破300萬大關。(美聯社)

每月紓困2000元 逾300萬人網路連署

2021-07-19 13:36
新冠疫情與地緣政治憂慮，拖累道瓊工業指數盤中暴跌逾900點。美聯社

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

2021-07-19 11:08

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍