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疲倦、關節痛⋯有長期新冠症狀者 可被視為殘障

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疲倦、關節痛⋯有長期新冠症狀者 可被視為殘障

記者張聲肇／綜合報導
圖為紐約市一對母女接受疫苗注射。(美聯社)
圖為紐約市一對母女接受疫苗注射。(美聯社)

拜登總統26日宣布，有長期新冠肺炎症狀者 ，根據聯邦法可視為殘障，享有就學、就業等保障及優惠。

他在白宮玫瑰園慶祝聯邦殘障法立法31周年的儀式上表示，如果新冠病症長期持續，如疲倦，以及腦霧(brain fog)，即記憶力變差，注意力不能集中，「有時候可能上升到殘障的程度」。

拜登說：「我們正召集各部會討論，讓有長期新冠症狀，到殘障程度的美國人，可以享有聯邦殘障法提供的權益與資源，包括在就業場所及學校有優惠及服務，以及健保制度下的保障，過著有尊嚴的生活。」

聯邦衛生部、司法部、教育部與勞工部已分別發布了相關規定，幫助新冠症狀持續不退者，可以依法取得上述各種優惠與保障。

不過，這不表示任何新冠症狀長期不退者都可以被自動視為殘障；衛生部說，仍需經過必要的評估，確認病情或症狀已相當程度影響到生活必要的活動能力，才符合本案所稱「殘障」。

一旦確定符合新冠殘障標準者，在職或在學可享「合理的特別待遇」，也可享社區可以依法提供的健康照護及住房優待。

多數確診新冠病毒感染者，都能在幾個禮拜內康復，可是有些人即使康復出院，仍受症狀不去之苦，包括關節痛、發燒、疲倦、視力不正常(影像重疊或複視)、甚至掉髮。

這些長期症狀，幾乎無藥可醫，世衛組織(WHO)和聯邦疾病防治中心(CDC)仍在研究，確診治療過程中，出了什麼問題，才會病毒消散後仍有這些症狀，也在設法提供治療。

拜登 就業 勞工部

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