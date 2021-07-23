田州電台主持人染疫住院 後悔未倡導打疫苗

瓦倫丁多年來在田州納許維爾一家電台主持談話節目。（取材自Instagram）

田納西州 一名保守派電台清談節目主持人一直是新冠疫苗 的懷疑論者，最終染疫入院；仍躺在加護病房的他態度180度大轉變，呼籲聽眾盡快接種疫苗。

瓦倫丁(Phil Valentine)多年來在田州納許維爾(Nashville)一家電台主持談話節目，日前證實確診入院，他的弟弟馬克(Mark Valentine)22日在節目裡說明哥哥情況，指他現在加護病房(ICU)靠氧氣呼吸，但沒有使用呼吸器。

馬克引述菲爾的囑咐向聽眾說，他很後悔沒有倡導接種疫苗，現在就向聽眾說快去打針，不要再擔心政治，不要理會所有的陰謀論；馬克說他一向不同意兄長的疫苗陰謀論，現在證實兄長的確是錯了。

菲爾在檢測出新冠病毒呈陽性後，住院前向聽眾說，他不接種疫苗是因為認為自己即使受感染，也可能不會死。

他更自承確診後瘋狂地服用維生素D，更找到一位醫生開出處方藥伊維菌素(ivermectin)，這本是用於對付寄生蟲，但有醫學界用來對付新冠病毒，聯邦疾病防治中心(CDC)已警告不要服用。

菲爾最後還是接種了疫苗，同時考慮到有責任照顧家庭，表示不接種只是一個自私行為，甚至一改立場說，沒有具體證據說明疫苗的負面影響。

另外，在馬克講述其兄病況的同一天，田納西州共和黨 籍州長比爾李(Bill Lee)因解雇接種疫苗計畫負責人蜜雪兒‧菲斯卡斯 (Michelle Fiscus) ，以及取消給未成年人接種疫苗計畫遭到抨擊；菲斯卡斯說自己遭解雇，是共和黨籍議員反對給未成年人接種疫苗而向州長施壓所致。

目前田州是全國接種率最低的州，截至22日，該州有1萬2666人死於新冠病毒。