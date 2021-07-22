接種嬌生疫苗 恐罹罕見神經失調 CDC：好處大於風險

FDA 11日對嬌生新冠肺炎疫苗加註警語，稱該疫苗可能會提高罹患罕見嚴重神經疾病「格林巴利症候群」的風險。(歐新社)

美國疾病管制暨預防中心（CDC ）顧問小組今天表示，儘管傳出部分接種嬌生 公司新冠肺炎（COVID-19）疫苗 的人出現罕見神經失調症狀，接種此疫苗仍是好處大於風險。

路透社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）上周在嬌生（Johnson & Johnson's）單劑疫苗仿單中加註警語，指數據顯示接種疫苗後6周內，會增加「格林巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome, GBS）的風險。

CDC顧問小組在疫苗接種者出現「格林巴利症候群」的初步報告後，對嬌生疫苗風險利益進行評估。

官員表示，鑑於「格林巴利症候群」與嬌生疫苗之間的潛在關聯，CDC將更新對使用嬌生疫苗的評估依據，表示之前有「格林巴利症候群」病史的患者，應首先考慮輝瑞（Pfizer）/BioNTech以及莫德納（Moderna）的mRNA兩劑型疫苗。

FDA引述100份嬌生疫苗接種者出現「格林巴利症候群」的初步報告，其中包括95例需要住院治療的嚴重病例，以及1例死亡病例。

嬌生今天表示，其疫苗的已知益處仍超過已知潛在風險。

CDC官員姆貝伊（Sarah Mbaeyi）在小組會議上表示，預防接種諮詢委員會（ACIP）工作團體的成員對繼續使用嬌生疫苗表達「強烈支持」。

姆貝伊說，CDC將更新有關疫苗的衛教資訊，包括供醫療人員與患者討論疫苗安全性和常見問題的相關資訊。