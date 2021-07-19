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CDC規管郵輪業防疫 上訴法院裁定越權

中央社／華盛頓18日電
挪威郵輪控股公司13日提告指出，佛州州法導致該公司從去年8月15日起就無法「安全與健全地恢復載客營運」。（美聯社）
挪威郵輪控股公司13日提告指出，佛州州法導致該公司從去年8月15日起就無法「安全與健全地恢復載客營運」。（美聯社）

美國上訴法院昨晚以2比1票維持下級法院裁定指出，疾病管制暨預防中心（CDC）不能在佛州執行關於郵輪的防疫規定。

美國聯邦地院法官梅里戴（Steven Merryday）上月認同佛州提出的主張，裁定CDC執行管理郵輪復航的規定「高度可能」為越權行為。

第11巡迴上訴法院（11th Circuit）發布這項簡短命令後，梅里戴的裁定將於今天生效。

CDC與郵輪業者就衛生與安全協議討論一段時間後，5月間開始同意部分郵輪營運。CDC有條件的航行命令指出，確定至少9成5乘客與所有船員都接種過疫苗的郵輪無須進行模擬航程，並可更快恢復商業營運。

司法部在上周遞交上訴法院的文件中表示，「解除CDC與郵輪業共同研擬的COVID-19衛生與安全協議毫無根據」。

CDC今天不願對上訴法院的裁決發表看法，目前也無法聯絡上佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）與州檢察長穆迪（Ashley Moody）詢問意見。

迪尚特先前主張，CDC規定無視「佛州人為家人做決定的自由」。

身為郵輪業中樞的佛州4月間表示，疫情爆發以來，港口營收損失近3億美元。挪威郵輪控股公司（Norwegian Cruise Line Holdings）13日提告指出，佛州州法導致該公司從去年8月15日起就無法「安全與健全地恢復載客營運」。

郵輪 CDC 佛州

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