保健系統調查：97%住院患者「未接種疫苗」

根據美國醫院透露，在當地部分地區絕大多數因為染上新冠病毒而住院的患者「都未接種疫苗」，其中一些醫院更被逼得重新啟動先前疫情最嚴峻時期所使用的醫療計畫。（Getty Images）

醫院透露，在美國 部分地區絕大多數因為染上新冠病毒而住院的患者「都未接種疫苗 」，其中一些醫院更被逼得重新啟動先前疫情 最嚴峻時期所使用的醫療計畫。

華爾街日報報導，隨著具有高度傳染性的Delta病毒株在全國範圍內傳播，一些醫院和公共衛生官員表示，他們正在為住院治療做大量準備，以應對可能達到的「新疫情住院高峰」。

非營利保健系統「AdventHealth」管理著美國中西部和南部7個主要州的41家醫院，該系統表示今年接受治療的大約1萬2700名新冠患者中約有97%「未接種疫苗或部分接種疫苗」。「AdventHealth」首席質量和安全官員庫爾曼（Jeffrey Kuhlman）指出，在完全接種疫苗的住院患者中，許多患者的免疫系統因癌症或其他疾病而減弱。

美國最大醫院系統之一的「HCA Healthcare Inc.」表示，其數據顯示「完全接種疫苗的人占其新冠住院患者的不到1%」，以此可見接種疫苗的重要性。HCA 的首席醫療官珀林（Jonathan Perlin）指出「顯然，我們在接種疫苗與未接種疫苗的美國人中進行的實驗所看到的情況來看，幾乎完全沒有接種疫苗的人都是那些因新冠肺炎住院的人」。

疾病預防控制中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）16日也在白宮的簡報會上表示「全國97%以上進入醫院的患者沒有接種疫苗」。她呼籲「我們最大的擔憂是，將繼續出現可預防的確診、住院案例，以及未接種疫苗的死亡病例」。