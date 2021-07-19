每月紓困2000元 逾300萬人網路連署

逾300萬人在網路上連署簽名，要求拜登總統和國會每月發放2000元紓困支票 ，直到新冠肺炎疫情 結束。

目前最具規模的連署設定在Change.org網站，由丹佛餐廳老闆史黛芬妮‧博寧(Stephanie Bonin)發起；她希望國會立法每月直接發現金，成人2000元，孩童1000元直到疫情結束。目前她的連署已有超過263萬人連署，若達成300萬人目標，將是Change.org網站最多人支持的連署之一，有希望在8月達標。

在Change.org網站上，還有五個規模較小的連署，也要求政府發放現金，因最近Delta變種新冠病毒席捲全美，獲得不少人氣與關注。其中一個連署以前總統川普為名發起，要求聯邦政府「為每月發放現金而戰，成為人民的英雄」，也獲得7萬3600多人支持。

第二個小型連署要求政府和國會支持呼籲在下一個聯邦經濟振興法案，發放更多紓困支票的議員；這一項連署，也獲得5萬3800個簽名。

第三個小型連署，要求政府「立即開始每個月發放2000元以上紓困金 」。提案人史密斯(John Smith)獲得眾多民眾支持後，更將門檻上調至15萬，簽名人數也已超過14萬。

另一個連署，則是要求參院在疫情結束前，每人發2000元幫助年薪13萬以下或失業的民眾；連署寫道：「我們的納稅錢，我們的國家」。最後一個連署，希望發放2000元「幫助國民脫離貧困」。六個連署一共有超過300萬個簽名，人數正持續增加。