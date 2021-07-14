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Delta驟增 密西西比州7兒童 重症送進ICU

編譯陳韻涵／綜合14日電
Delta變種病毒迅速在全美擴散，圖為青少年打疫苗。（路透）
Delta變種病毒迅速在全美擴散，圖為青少年打疫苗。（路透）

Delta變種病毒迅速在全美擴散，密西西比州官員在當地七名未成年人感染此變毒株，重病被送進加護病房(ICU)救治後，再次向民眾提出警告。

密西西比州衛生廳廳長多布斯(Thomas Dobbs)表示，這七名重症的確診者都在加護病房醫治，其中兩人靠呼吸器維生。

「Delta驟增，小心。」多布斯13日推文更新住院情況時並表示：「請注意健康與安全，若你是12歲以上的人，請保護自己。」

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，兒童比較不會像成人一樣，染疫後病入膏肓，大多數為輕症，但也有少數病重住院或死亡的案例。

尚不清楚這七名兒童的年齡，是否超過12歲以上能接種疫苗而未接種，或是有其他身體狀況導致他們染疫病重。

密西西比州大學醫療中心臨床事務副院長瓊斯(Alan Jones)接受美國廣播公司(ABC)在密西西比州傑克森市(Jackson)的分台WAPT訪問時透露，他的醫院小兒科目前有四名確診病患，兩人靠呼吸器維生。

瓊斯說：「小兒科目前收治的確診病患，比疫情初期還要多。」

多布斯在簡報會上表示，「我們看到Delta變種病毒傳播的情況，密西西比州確診病例目前幾乎全都是變種病毒。」

密西西比州的醫院系統目前還沒超載，但多布斯有點擔心變種病毒擴散的情況，且變種病毒目前已經是全美主要的傳染毒株。

密西西比州13日的單日平均新增確診病例為前三周的逾一倍，當時住院的新冠病患不到100人。 

截至7月11日，已知200名確診病患住院，住院率比上周增加26.7%。

CDC表示，Delta變種病毒在迅速擴散，但密西西比州的疫苗接種率仍是全美倒數第二低，只有約三分之一的居民完全接種。

多布斯表示，「絕大多數」確診、住院和死亡病例都是未接種疫苗的人。

密西西比州 變種病毒 疫苗

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