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美染疫數倍增 專家：再不限制恐「步英國後塵」

美染疫數倍增 專家：再不限制恐「步英國後塵」

編譯張君堯／即時報導
美國的新冠感染曲線在經過數月的下降後再次上升，過去三周每天新確診案例的數量「翻倍」，包括快速傳播的Delta病毒株、疫苗接種率停滯後和7月4日的群聚所造成。(路透)
美國的新冠感染曲線在經過數月的下降後再次上升，過去三周每天新確診案例的數量「翻倍」，包括快速傳播的Delta病毒株、疫苗接種率停滯後和7月4日的群聚所造成。(路透)

美國的新冠感染曲線在經過數月的下降後再次上升，過去三周每天新確診案例的數量「翻倍」，包括快速傳播的Delta病毒株、疫苗接種率停滯和7月4日的群聚所造成。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，美國12日的確診人數從6月23日的1萬1300人攀升至平均每天約2萬3600人。報告中還提到「除了緬因州和南達科他州外，其餘各地過去兩周確診案例數有所增加」。

華盛頓大學醫學院傳染病部門主任波德利（Bill Powderly）表示「在7月的第4個周末之後發生確診數大增的情況『絕對不是巧合』」。與此同時，美國部分地區正面臨嚴重的疫苗抗藥性問題，在印度首次發現、具有高度傳染性的Delta·病毒株正逐步占據越來越大的感染比例。

奧馬哈內布拉斯加大學（University of Nebraska）醫學中心全球健康安全中心負責人勞勒（James Lawler）呼籲，「重新將口罩戴上並限制聚會」會有所幫助，但他也承認大多數病毒感染率較高的地方「正是該國不想做任何這些事情的地區」。勞勒更警告「英國正在發生的事情是對美國即將發生的事情的預演」。

美國 疫苗 南達科他州

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