我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

疫中失業 44歲韓裔移民成華府疫苗樂透得主

記者顏伶如╱綜合報導

青少年時期隨家人從南韓移民來美，44歲退役軍人周松河(Sung-ha Jou，音譯)在疫情開始最初幾周便失業，後來則是住處、貨車都沒了，無家可歸之下住進華府地區的街友收容中心；周松河住進街友收容中心第一天就打了疫苗，上周他成為華府疫苗樂透抽獎的幸運得主之一，可享一年免費搭乘華府大眾交通系統。

華府地區為了鼓勵民眾踴躍接種疫苗，推出贈獎活動。這項獎品對周松河來說，如同久旱逢甘雨，讓他終於可搭乘交通工具去看病或處理重要事務，方便找工作賺錢，重新擁有自己的住所，重新振作。

他說：「這真的是上帝賜予的禮物，我非常感激。」他表示，得獎真的很突然，就在生命當中所有事物都出現問題的時候，「這項獎品可以拉我一把」。

報導指出，周松河曾在空軍服役15年，退役後在維吉尼亞州森特維爾(Centreville)汽車銷售廠擔任機械工。疫情發生後，車廠生意大受影響，周松河先是放無薪假，緊接著則被裁員。

家人都在加州的他，把失業救濟金存起來準備創業，買了一輛貨車提供行動維修服務，在維州為消費者更換機油、修理車輛。由於房租繳得吃力，他把床墊搬上貨車，開始以車為家。

他回憶道，當時過得非常困難，雖有創傷後壓力症候群(PTSD)的心理健康問題，卻礙於面子刻意忽略，結果那段日子常常一個人關在車裡。

他說，貨車在6月間被贖回之後，被友人送到街友收容中心，並在當天打了疫苗。

對於打疫苗便可自動被列入疫苗樂透抽獎，周松河說：「我根本不知道。」他說，工作人員詢問要不要參加免費抽獎時，隨口就答應了，「只要是不用錢的，現在我都願意參加。其實我也不記得了，他們打電話通知我被抽中時，我還以為是詐騙」。

疫苗 華府 疫情

上一則

美國人口老化 商務部長：高齡化像磚頭重擊經濟

下一則

1996年未開封「超級馬利歐64」 拍出156萬元

延伸閱讀

自然免疫 無法抵抗Delta病毒

自然免疫 無法抵抗Delta病毒
日本宣布再援台灣100萬劑AZ疫苗 本周送達

日本宣布再援台灣100萬劑AZ疫苗 本周送達
台微解封撞71歲生日 馬英九許下防疫二願

台微解封撞71歲生日 馬英九許下防疫二願
世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」

世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」

熱門新聞

脫衣舞孃晚上10點抵達俱樂部後台等待上班。圖／取自tiktok@accordingtoheather

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

2021-07-05 12:01
愛達荷州僅1500人的小鎮「太陽谷」，本周將舉辦一年一度的億萬富豪聚會活動，當地的機場停滿各式私人飛機。(Getty Images)

愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

2021-07-06 23:42
白宮8日承認Delta變種病毒傳播範圍超過聯邦政府預期；公衛專家警告，若單日確診數持續攀升，更多州可能在秋季恢復室內口罩令與其他防疫措施。圖為紐約街頭人流如織。(Getty Images)

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

2021-07-08 22:30
在全球最大請願網站Change.org上，希望美國政府發放2000美元紓困金的連署人數已突破250萬大關。(美聯社)

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

2021-07-08 13:47
芝加哥一家超市內，顧客在選購水果。(Getty Images)

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

2021-07-07 09:41
芝加哥警方4日在一處槍擊案現場調查。(美聯社)

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

2021-07-05 20:37

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理