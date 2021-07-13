疫中失業 44歲韓裔移民成華府疫苗樂透得主

青少年時期隨家人從南韓移民來美，44歲退役軍人周松河(Sung-ha Jou，音譯)在疫情 開始最初幾周便失業，後來則是住處、貨車都沒了，無家可歸之下住進華府 地區的街友收容中心；周松河住進街友收容中心第一天就打了疫苗 ，上周他成為華府疫苗樂透抽獎的幸運得主之一，可享一年免費搭乘華府大眾交通系統。

華府地區為了鼓勵民眾踴躍接種疫苗，推出贈獎活動。這項獎品對周松河來說，如同久旱逢甘雨，讓他終於可搭乘交通工具去看病或處理重要事務，方便找工作賺錢，重新擁有自己的住所，重新振作。

他說：「這真的是上帝賜予的禮物，我非常感激。」他表示，得獎真的很突然，就在生命當中所有事物都出現問題的時候，「這項獎品可以拉我一把」。

報導指出，周松河曾在空軍服役15年，退役後在維吉尼亞州森特維爾(Centreville)汽車銷售廠擔任機械工。疫情發生後，車廠生意大受影響，周松河先是放無薪假，緊接著則被裁員。

家人都在加州的他，把失業救濟金存起來準備創業，買了一輛貨車提供行動維修服務，在維州為消費者更換機油、修理車輛。由於房租繳得吃力，他把床墊搬上貨車，開始以車為家。

他回憶道，當時過得非常困難，雖有創傷後壓力症候群(PTSD)的心理健康問題，卻礙於面子刻意忽略，結果那段日子常常一個人關在車裡。

他說，貨車在6月間被贖回之後，被友人送到街友收容中心，並在當天打了疫苗。

對於打疫苗便可自動被列入疫苗樂透抽獎，周松河說：「我根本不知道。」他說，工作人員詢問要不要參加免費抽獎時，隨口就答應了，「只要是不用錢的，現在我都願意參加。其實我也不記得了，他們打電話通知我被抽中時，我還以為是詐騙」。