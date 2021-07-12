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FDA加註警語 打嬌生疫苗「罕見神經疾病」風險增

編譯徐榆涵／即時報導
FDA 11日對嬌生新冠肺炎疫苗加註警語，稱該疫苗可能會提高罹患罕見嚴重神經疾病「格林巴利症候群」的風險。(歐新社)
FDA 11日對嬌生新冠肺炎疫苗加註警語，稱該疫苗可能會提高罹患罕見嚴重神經疾病「格林巴利症候群」的風險。(歐新社)

美國食品藥物管理局（FDA）12日對嬌生（Johnson & Johnson）新冠肺炎疫苗加註警語，稱該疫苗可能會提高罹患罕見嚴重神經疾病「格林巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome）的風險。

歐洲監管機構上周也對與嬌生疫苗採用類似技術的阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）新冠肺炎疫苗發出類似警告。

FDA發佈聲明稱，全美有1280萬人接種嬌生疫苗，在100例疫苗接種者罹患格林巴利症候群的初步報告中，包含95例須住院治療的重症案例和1例死亡案例。

根據美國疾病防治中心（CDC），上述病例主要都是在接種嬌生疫苗後兩周左右報告，大多數患者為男性，其中多數人的年齡在50歲以上，多數人事後都能完全康復。

格林巴利症候群是一種罕見的神經系統疾病，大約每10萬人中才有1例。大多數病例是由細菌或病毒感染引起，患者的免疫系統會攻擊自身神經系統，導致神經功能障礙，症狀包括肌肉無力、四肢癱瘓、吞嚥或呼吸困難，嚴重者可能死亡。

嬌生公司發布聲明稱，正與監管機構討論格林巴利症候群案例，強調接種該疫苗罹患格林巴利症候群的機率相當低，使用嬌生產品的民眾安全和福祉是公司第一要務。

疫苗 嬌生 美國

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