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佛蒙特州登全美疫苗覆蓋率冠軍 8成人已接種

中央社／伯靈頓3日電
佛蒙特州已有8成人口接種過新冠疫苗。圖為6月28日伯靈頓市尚普蘭湖邊餐廳戶外區的客人們在用餐。(Getty Images)
佛蒙特州已有8成人口接種過新冠疫苗。圖為6月28日伯靈頓市尚普蘭湖邊餐廳戶外區的客人們在用餐。(Getty Images)

提到佛蒙特州，大家第一個聯想可能是聯邦參議員桑德斯、楓糖漿或班傑利冰淇淋。但如今這個州又多了一項出名的原因：全美接種COVID-19疫苗最多的一州。

法新社報導，全美人口第2少的佛蒙特州，多的是紅色農舍和警告駕駛小心麋鹿的標誌，就連2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種者也特別多，不久前已成為全美第一個疫苗接種覆蓋率達8成的州。

佛蒙特州衛生專員萊文（Mark Levine）表示：「這代表我們可能成為全美，甚至全世界最安全的地方。」萊文的辦公桌上放了一個美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）的搖頭娃娃。

位在東北的佛蒙特州，12歲以上的居民82%已至少接種一劑疫苗，遠高於全美的64%，也比疫苗接種率最低的密西西比州高出2倍多。

官員及當地民眾將佛蒙特州疫苗推廣作業的成功，歸功於疫苗接種站普及、對政治領袖與科學的信任，以及居民對社區抱持的強烈責任感。

萊文在伯靈頓市（Burlington）衛生局辦公室向法新社表示：「佛蒙特州居民視健康為優先要務，這是好的開始，在這個基礎上，居民非常合作與配合。」

萊文表示，箇中原因，不外乎是新英格蘭地區在城鎮會議及「市民參與」上的傳統，同樣位於新英格蘭地區的緬因州及麻薩諸塞州的疫苗接種率也非常高。

佛蒙特州人口有94%是白人，教育程度名列全美最高之林，疫情爆發以來僅約250人病故。相較之下，全美COVID-19相關的不治人數超過60萬5000例。

溫和派共和黨籍州長史考特（Phil Scott）5月取消佛蒙特州口罩佩戴令，並於6月疫苗覆蓋率達80%里程碑後取消剩餘的防疫限制措施。

在伯靈頓市主要街道教堂街（Church Street）上，23歲街頭藝人華納（Evan David Warner）同意，人口僅64萬的佛蒙特州，居民強烈的團結感是生活恢復正常的關鍵。他表示：「佛蒙特人相信，我們都有責任維護彼此安全，這是社會道德準則。」

佛蒙特州 疫苗 新英格蘭

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