不想打…全美1500萬人未接種第2劑 對Delta病毒防護低

CDC仍然擔心國慶日已至，但全國疫苗接種率無法達標，全美至少還有 1500萬人沒有打第二劑疫苗。(美聯社)

俄勒岡州 2日宣布，該州70%以上成年人已至少接種一劑新冠疫苗 ，但是拜登政府要在國慶日讓全國70%成年人接種的目標仍無法達成；更令人不安的是，對接種第二劑疫苗興趣缺缺的趨勢也在上升，代表許多人恐無法抵禦來勢洶洶的Delta變種病毒。

俄勒岡州完成70%成年人至少接種一劑疫苗後，全國達成此目標的州來到17個；俄州 衛生廳長艾倫(Patrick Allen)表示，「安全有效」的新冠疫苗，使得俄州的新增病例、住院疾病歿人數下降，也讓解封後的俄州繼續保持安全。

俄勒岡州最新的病例中，90%以上患者沒有接種疫苗；目前俄州已完全取消防疫措施要求，但是針對機場、大眾運輸等聯邦層級的口罩要求依然存在，企業商家也有權要求客戶採取防疫措施。

不過艾倫也在聲明中說，新冠疫情「還沒有結束」，俄勒岡州最終的目標是，讓80%的民眾接種疫苗；俄州也因此推出鼓勵接種的摸彩活動，獎金最高100萬元。

事實上，在當前Delta變種病毒來勢洶洶的時候，光接種一劑疫苗可能是不夠的，應當要接種第二劑以「完成接種」；英國5月的一篇研究報告指出，接種一劑輝瑞疫苗對Delta病毒的保護力只有33%，但是接種第二劑後，保護力就能大增至88%。

但是聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，截至6月中，近1500萬人錯過接種第二劑疫苗的黃金時間，比率達到11%，較今年初8%的數字更高。

未接種第二劑疫苗的原因，大致上包括認為「第一劑足矣」，或是擔心副作用，也有很多就是「單純」錯過黃金時間，之後也未再預約；CDC發言人凱特‧福莉(Kate Fowlie)就認為，錯過接種第二劑黃金時間的人數上升「並不意外」。

輝瑞疫苗建議接種第一劑後，三周後接種第二劑，莫德納疫苗則建議四周後接種第二劑，兩疫苗接種後超過42天未再接種第二劑即算錯過黃金時間。CDC表示，錯過黃金時間的民眾若要接種，不必「重頭來過」，儘管目前尚未有充分的數據說明，超過42天才接種第二劑的保護力將會如何。

不過當前Delta變種病毒來勢洶洶，喬治華盛頓大學「數據民主與政治研究所」副主任布朗尼亞托夫斯基(David Broniatowski)就表示，衛生單位仍應當深入檢視民眾不願接種第二劑的原因，也可為可能的第三劑「加強針」做準備。