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研究：嬌生抗Delta有效 保護力可持續8個月

編譯林梅婕／綜合2日電
研究顯示，嬌生疫苗可給接種者提供至少八個月的保護，對Delta變種病毒也有效。(Getty Images)
研究顯示，嬌生疫苗可給接種者提供至少八個月的保護，對Delta變種病毒也有效。(Getty Images)

新冠肺炎疫苗研發製造商嬌生(Johnson & Johnson)公司1日宣布，根據一項小型實驗研究的結果顯示，嬌生疫苗能有效對抗Delta變種病毒株，透過八名接種疫苗者的血液樣本分析，都測得強烈的免疫反應，且有效性能持續至少八個月。

由於嬌生疫苗只需接種一劑，在物流管理上相對比輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)簡單容易，加上仍有許多國家期待嬌生疫苗的供應，使得全球公衛當局都密切關注嬌生對抗Delta病毒的研究。

嬌生集團科學長史托佛斯(Paul Stoffels)說，研究結果證實，指「嬌生疫苗能幫助保護全世界人類的健康」；而另一項研究結果還發現，接種嬌生疫苗後產生的免疫反應可持續至少八個月，也是科學家對該疫苗效力持久性的研究中，時間最長的一次。

不過該公司只有在記者會上釋出研究的結果，並未公布其他細節或同行評審的相關研究。

去年在印度發現的Delta變種病毒有著極高的傳染性，根據人口基因組學公司Helix OpCo LLC在全美各州的統計分析，截至6月27日的新冠確診案例中，Delta病毒約佔四成。

公衛當局強調，接種疫苗才是預防Delta變種病毒最好的方法；目前的研究也都顯示，各家疫苗都能有效對抗Delta病毒，尤其是完成全部接種程序的人，更能獲得完整的保護力。

其他在英國和蘇格蘭的研究也發現，輝瑞和阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗都能為民眾帶來一定程度的保護力，免於感染Delta變種病毒後成為重症或住院治療；英國公衛當局指出，透過一項1萬4000名確診案例的分析顯示，輝瑞疫苗能為感染Delta病毒的患者減少住院風險高達96%。

整體來說，嬌生疫苗能達到66%有效預防接種者感染新冠病毒，85%有效預防重症；雖然先前的研究指該疫苗對抗來自南非的Beta變種病毒效力降低，但近期實驗的結果顯示，嬌生疫苗對抗Delta病毒的有效性大於Beta病毒。

疫苗 嬌生 變種病毒

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