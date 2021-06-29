疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

佛奇(左)、拜登夫人。（美聯社）

美國 總統拜登的首席防疫顧問、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇 周二表示，阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）的疫苗 可能永遠不會在美國使用。

佛奇說：「我們顯然有足夠的疫苗或將取得足夠的疫苗--其中不包括AZ--數量足以為美國的每個人接種。」

由英國-瑞典合資的製藥巨擘，與牛津大學合作開發出來的AZ疫苗，在接種的人出現不尋常的血栓症狀後遭嚴格檢視。

世界衛生組織（WHO）疫苗安全顧問委員會上周表示，儘管施打疫苗與血栓副作用的連結貌似合理，但此事並未得到證實，而且案例很少。

佛奇上BBC電台說：「我認為AZ疫苗從功效的角度來看是很好的疫苗。我們會不會採用還不清楚，但現在看起來，在這個時間點，我們不會需要。這不是對AZ疫苗的負面指控，只是考慮到從其他公司拿到的供應，我們可能不需要用到AZ疫苗。”」

AZ生物製藥部門執行副總裁Ruud Dobber在3月底表示，要如何處理已訂購的疫苗是美國政府的決定，但他會「非常驚訝」疫苗不用來給美國人接種，他補充表示，目前仍有「大量需求」，而且政府官員對過渡數據「感到很興奮」。

Dobber說，如果獲得核准，會立刻向美國出貨3000萬劑，同一個月再送出2,000萬劑。