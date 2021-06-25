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逼遷房客禁令 CDC延長一個月至7月31日

編譯林育正／綜合24日電
佛州居民李文斯頓不僅面臨被房東逼遷，住房還有屋頂漏水、發霉等問題；拜登政府24日延長逼遷禁令一個月後，讓她鬆了口氣。(美聯社)
佛州居民李文斯頓不僅面臨被房東逼遷，住房還有屋頂漏水、發霉等問題；拜登政府24日延長逼遷禁令一個月後，讓她鬆了口氣。(美聯社)

拜登政府24日宣布延長全國逼遷房客禁令至7月31日，幫助在新冠疫情中財務狀況惡化的房客；但也表示這是最後一次延展。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)宣布將禁令原本6月30日的截止日期，延長至7月31日。

根據聯邦住屋和都市發展部(Department of Housing and Urban Development)資料，截至3月有640萬個家庭遲繳房租；根據人口普查局(U.S. Census Bureau)的家庭脈動調查，全美近320萬人在未來兩個月，可能遭房東逼遷，因此禁令再延長，讓不少民眾鬆一口氣。

居住在佛羅里達州岱通納海灘(Daytona Beach)的退休人士雷納德(Ronald Leonard)，就是面臨逼遷命運的人之一；聽到延長的消息後他說：「暫時不用擔心，讓我感覺好多了。我現在身體不再那麼健康，我沒辦法睡在街上。」

除了CDC延長逼遷房客禁令外，財政部也鼓勵州政府與地方政府簡化分配470億元緊急房租補助的申請流程；司法部副部長古普塔(Vanita Gupta)也向各州法院發出公開信，鼓勵尋找替代方案維持房客與房東的權益，盡量避免或延緩逼遷房客。

古普塔的信中寫道：「除非有進一步的措施，否則逼遷申請將使全國的法院應接不暇。」

白宮23日也承認，「緊急疫情保護」(emergency pandemic protection)在某個時間點必須結束，但如何避免社會反彈將是一大重點。

不過房東卻反對逼遷禁令，甚至向法院提出告訴；房東表示政府的重點，應放在加快房租補助的發放。

其他對延長禁令表示贊同的人士表示，拜登政府應思考長期的解決方式，包括擴大聯邦政府為低收入房客提供的租房券(housing voucher)計畫。

房東 拜登 疫情

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