Delta現蹤85國 占美20%病例 佛奇：年輕族群恐快速傳開

Delta病毒在美傳播迅速，圖為密西西比州一名青少年走過市中心。 （Gettyy Images）

世界衛生組織(WHO)指出，全球已有85個國家出現Delta新冠變種病毒的感染案例，占美國 高達兩成的病例；美國公衛專家更表示，目前新冠病毒的死亡案例大多為未接種疫苗 者，稱染疫死亡已經達到可以完全預防的階段。

WHO表示，雖然還沒有明確的證據，但Delta病毒恐怕增加染疫患者住院的風險，顯示疫苗對該種病毒的防護力可能降低；該組織在最新公布的每周流行病學更新報告中表示，只接種一劑阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗者，對Delta病毒「嚴重喪失」保護力，不過該疫苗還未獲得美國政府授權使用。

英國衛報(Guardian)報導，歐洲疾病防治中心(European Centre for Disease Control)表示，Delta病毒今夏將快速於歐盟國家內大量傳播，預計8月底前恐達到確診案例的九成以上。

美聯社指出，Delta病毒在美國境內感染的比率，過去兩周內已達兩成以上，比聯邦疾病防治中心(CDC)上次報告的數據還增加兩倍；愛阿華州、堪薩斯州、密蘇里州、內布拉斯加州、科羅拉多州、蒙大拿州、北、南科他州、猶他州和懷俄明州，Delta病毒已占新增病例的一半以上。

國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇 (Anthony Fauci)也提出警告，稱美國很可能複製英國的模式，Delta病毒將在年輕族群間快速傳開，並成為主要感染源；他說：「目前全美新冠肺炎染疫死亡的案例中，絕大部分都是未接種疫苗者。」

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)22日在白宮簡報會議上也強調：「疫苗幾乎可以100%有效預防重症和死亡，這代表每個染疫死亡的人、尤其成人，都是可以預防的。」

本周稍早佛奇曾向媒體表示，疫情要恢復到去年那樣嚴重的可能性並不高，但疫苗接種率低的地方社區仍有機會面臨大量的Delta病毒感染。

佛奇23日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時強調，目前只有完成疫苗接種才是能最有效防範Delta病毒擴散的方式：「如果你住在接種率高的地區，你就不用擔心這個問題。」