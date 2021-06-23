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拒打新冠疫苗 德州153位醫護丟飯碗

中央社／休士頓22日綜合外電
休士頓美以美醫院。(Houston Methodist Hospitals網頁)
休士頓美以美醫院。(Houston Methodist Hospitals網頁)

德州休士頓美以美醫院發言人今天表示，153名員工因未遵守接種新冠疫苗才能繼續上班的命令，繼而遭到解雇或辭職。

休士頓美以美醫院（Houston Methodist Hospital ）先前要求員工必須在6月7日前接種COVID-19疫苗，否則將遭停職2周。

院方發言人史密斯（Gale Smith）向法新社表示，「153名員工不是在停職的2周內辭職，就是今天遭到解雇」。

她說：「停職期間接受公司規定的員工，隔天即重返工作崗位。」

「紐約時報」報導，近200名員工遭到停職，並發動抗議行動，不滿公司強制規定他們接種疫苗。

117名員工上個月對休士頓美以美醫院提出告訴，控院方「強迫員工當人體白老鼠，作為繼續聘雇的條件」。

不過法官休斯（Lynn Hughes）駁回訴訟，並指出疫苗安全性不是爭議點，德州法律僅保障員工有拒絕犯罪的權利。

休斯寫道：「接種COVID-19疫苗並非違法行為，不會受到刑事處份。」

休斯同時訓斥其中一名原告、護理師布里吉斯（Jennifer Bridges），說布里吉斯不該將「不接受疫苗就沒工作」的威脅，比喻為二次世界納粹大屠殺中的強迫性醫療實驗。

休斯寫道：「將注射疫苗的要求比喻為集中營的醫學實驗，應受到譴責。」

然而，布里吉斯雖在抗議行動中丟了飯碗，今天向法新社表示，他們發動的司法戰得到愈來愈多支持。

39歲的布里吉斯說：「一開始有117人加入我們，現在差不多又多了70人，我們要美以美為自己的行為負責。我們要讓大眾看見我們不應失去工作，美以美沒有提供充分資訊取得對方同意，也不讓人談論（接種疫苗）可能的不良反應。」

她說：「我之所以選擇不打疫苗，是因為我認為風險太大。我親眼在員工和患者身上看到不良反應，從嚴重頭痛、血栓、癱瘓，甚至死亡都有。」

「在我這年紀，接種疫苗的好處實在不多，因為我死於這種病毒的機率僅有1%。」

疫苗 休士頓 德州

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