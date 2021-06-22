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疫後旅遊業回溫 波音737 MAX客機「起死回生」

編譯盧炯燊╱綜合21日電
疫情過後旅遊業反彈，讓737 MAX系列客機起死回生。(美聯社)
疫情過後旅遊業反彈，讓737 MAX系列客機起死回生。(美聯社)

衣索匹亞航空公司一架波音737 MAX客機2019年3月發生空難後，多國民航主管部門和航空公司擔憂該系列客機的安全而停飛，直至2020年11月，部分國家才恢復該系列客機飛行許可，但受事件影響加上新冠疫情，不少買家放棄交易，在2020年7月，波音公司庫存有100架737 MAX。不過疫情過後旅遊業的反彈，讓這系列客機起死回生。

據知情人士透露，目前波音公司庫存的737 MAX客機，僅餘10架，原因是一些航空公司陸續購入這個幾乎要報銷的MAX客機。

還在一年前的疫情高峰時期，全球航空業停擺，不少航空公司將飛機停在沙漠，為這些飛機做永久退役做準備。然而隨著疫苗的接種，疫情放緩，儘管利潤豐厚的國際客運仍處於半死不活狀態，但國內線的載客需求卻持續上升。

在夏季國內旅遊激增的情況下，國內航班平均載客率為84%，每天乘坐飛機的人數接近200萬人，這讓航空公司高管更有信心，相信已開始復甦，公司財務趨於穩定。

各家航空公司已陸續增加航班，除聘回遭解雇的機組人員外更增添人手，甚至計畫擴大機隊，於是把目光放到737 MAX系列客機。

業界人士指出，聯合航空(United Airlines)及阿拉斯加航空(Alaska Airlines)是近期主要買家之一。另外，聯航還在與波音公司談判訂購多150架。

西南航空(Southwest Airlines)表示，明年將增加34架波音737 MAX新飛機的訂單，加速更新整個波音機隊的計畫。

美國的航空公司外，加拿大廉航Flair Airlines也加入購買737 MAX客機的行列，行政總裁瓊斯(Stephen Jones) 說，該公司為了因應航空業的復甦，為免訂購新飛機而等待2、3年，故此採購13架一直停在機庫的737 MAX，只需重新塗妝，數個月內即可交貨。

波音執行長凱爾洪(David Calhoun)本月初表示，復甦的力度比想像的更強勁，甚至不排除因求過於供關係而需要對一些客戶作出限制。

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