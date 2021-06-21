防疫新階段 歐美不再執著確診數 改聚焦與病毒共存

約46%英國人已完整接種疫苗。（Getty Images）

隨著新冠肺炎疫情進入新階段，執著於追蹤確診數一年多的流行病學家，開始聚焦於其他措施，在英國 等已廣泛接種疫苗 的國家，今後目標在於如何讓新冠肺炎變得和流行性感冒一樣可控，並學習與之共存；但台灣等疫苗施打率較低的地方，防疫重點仍是擴大疫苗接種。

彭博資訊報導，美國約翰霍普金斯大學新冠病毒資源中心流行病學家納佐（Jennifer Nuzzo）說，未來有可能只監督染疫住院病例。該中心架設了最全面的平台之一以追蹤新冠病毒及其影響。

在英國、美國和歐洲各國開始接種疫苗之前，病例數增加幾乎都會轉化為住院病例數與死亡人數的激增，但如今科學家與政府官員想要了解，廣泛接種疫苗是否可以打破此一循環。

以英國為例，根據彭博的疫苗追蹤，約46％英國人已完整接種疫苗，使得英國每日死亡人數降至去年夏天以來最低點。然而，傳染力更強的Delta變種病毒株確診病例在過去一周幾乎翻倍，住院人數也攀升，但大多數病患都未完全接種疫苗。

對此，英國首相強生日前宣布延長封鎖四周，讓更多成年人接種第二劑疫苗，提升對抗變種病毒的保護力。不過，即使新冠病毒已在兒童與未接種疫苗的年輕人之間散播，英國抗疫行動的真正考驗，仍在於能否將住院與死亡人數維持在低點；若能做到，新冠肺炎疫情就會開始從無法控制的大流行病，轉變為更像流感 之類的季節性疾病。對決策者來說，這是今後努力的目標。英國衛生大臣韓考克上周表示，英國的目標在於與病毒共存，就像流感一樣。

科學家指出，比較新冠與流感的盛行率，將是今年秋冬的重要衡量標準。流感每年在全球奪走約65萬條性命，而全球自去年初以來，已有超過380萬人死於新冠，但已接種疫苗國家最終將能以對付流感的方式，來治療疫苗週期性再起的新冠，並做出相對應決策，例如是否停課。

然而，目前仍有許多國家無法忽視新冠病例數。台灣和中國的新增病例數一度幾乎為零，但缺乏疫苗意味即使爆發小規模疫情，也會被視為重大威脅。納佐說，疫情在5月份升溫的台灣，凸顯未廣泛接種疫苗的國家在面對病毒威脅時有多麼脆弱，必須等到更廣泛施打疫苗才能放鬆警戒。