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繼紐約之後 加州也推數位版「疫苗證明」

中央社／舊金山18日專電
17日在加州聖地牙哥的一場棒球賽，球迷幾乎都拿下了口罩；加州18日推出數位疫苗證明的系統，允許接種過COVID-19疫苗民眾上網登錄身分資料，做為紙本疫苗卡的備份，隨時讀取接種紀錄，方便出入大型活動時出示使用。(Getty Images)
17日在加州聖地牙哥的一場棒球賽，球迷幾乎都拿下了口罩；加州18日推出數位疫苗證明的系統，允許接種過COVID-19疫苗民眾上網登錄身分資料，做為紙本疫苗卡的備份，隨時讀取接種紀錄，方便出入大型活動時出示使用。(Getty Images)

加州政府今天推出數位疫苗證明的系統，允許接種過COVID-19疫苗民眾上網登錄身分資料，做為紙本疫苗卡的備份，隨時讀取接種紀錄，方便出入大型活動時出示使用。

加州政府今天推出的免費系統，基本上是將俗稱「小白卡」的紙本2019冠狀病毒疾病疫苗接種卡數位化。

使用者進入州政府旗下的專屬網站註冊 myvaccinerecord.cdph.ca.gov，輸入與接種疫苗時相符合的名字、出生日期、電話號碼（或電子郵件信箱），並設定1組4位數字密碼，之後會收到1個數位疫苗卡的連結，打開連結，再輸入原設定的密碼，即完成註冊。

在美國接種COVID-19疫苗會取得一張疾病管制暨預防中心（CDC）統一印行的「小白卡」，由負責施打疫苗的單位，在小白卡上填寫或黏貼標籤，紀錄接種者的相關資料。

數位疫苗卡顯示的資料與紙本的小白卡相同，有疫苗接種者的姓名、生日、施打兩劑疫苗的日期，和接種疫苗品牌，同時有1個可供掃瞄的二維碼，當人們需要出入要求驗證疫苗資料的娛樂場所、體育場或企業等公共場所時，能快速查驗。

州政府的說明表示，掃描單位可以看到上述疫苗接種的資料，但是無法儲存。由持有疫苗資料的人決定何時要分享二維碼或紙本的疫苗卡。

加州衛生廳於上月底表示，加州不推官方版疫苗護照，但是州政府會要求5000人的室內活動如球賽，必須要求核對疫苗接種卡或者檢測陰性報告；參與的民眾必須取得相關證明，而活動廠商得落實要求執行。

超過3950萬加州人當中，將近2000萬人接種COVID-19疫苗，一旦有人搞丟「小白卡」，新推出的數位疫苗卡可視為備份，同時做為目前國際旅行時的補充文件證明。不過加州強調州政府的數位疫苗卡仍有別於國家級認可的「疫苗護照」。

紐約於今年3月成為全美第一個由州政府核發疫苗護照的州，名為Excelsior Pass的手機應用程式由紐約州政府和IBM合作，超過200萬人下載。

今年5月，夏威夷州推出數位疫苗通行證，以便完全接種疫苗的州民旅行往來夏威夷各群島。佛羅里達州和德州以隱私問題和保障民眾接種疫苗的選擇權為前提，完全禁止疫苗驗證系統。

加州做了中間選擇，不採用智慧型手機應用程式作為驗證系統，而是以州政府旗下的網址，用「疫苗證明」取代「疫苗護照」字眼。

疫苗 加州 白卡

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