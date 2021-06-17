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確保疫苗供應 聯邦增購2億劑莫德納

編譯林梅婕╱綜合16日電
聯邦政府向莫德納藥廠增購2億劑新冠疫苗，以確保疫苗供應無虞。(Getty Images)
聯邦政府向莫德納藥廠增購2億劑新冠疫苗，以確保疫苗供應無虞。(Getty Images)

全美新冠肺炎疫情也逐漸趨緩，民眾終於開始回歸正常生活，但公衛當局仍持續密集監控疫情的發展；此外，聯邦政府為確保疫苗供應無虞，向藥廠莫德納(Moderna)增購2億劑疫苗；雷傑納隆藥廠(Regeneron)也宣布，自家藥物可有效協助染疫患者降低死亡風險。

公衛專家指出，群體免疫所需的接種率極高，加上抑制病毒傳播的不確定性，使其成為一項長遠的目標；公衛專表示，倘若未來疫情升溫，還是很可能恢復口罩命令、社交安全距離等規範。

莫德納16日宣布，聯邦政府增購2億劑的疫苗，將訂單總數提升至5億劑，並保留購買目前仍處於開發階段之實驗性疫苗的選擇權；該公司表示，這些疫苗未來將有機會應用於兒童接種或是追加劑量。

莫德納現階段進行的臨床試驗包括第三劑追加疫苗，以及預防變種病毒的實驗性疫苗；該公司也已計畫向監管單位提出12歲至17歲未成年疫苗接種的緊急使用授權。

截至14日，莫德納已向聯邦政府提供2億1700萬劑的疫苗，該公司表示，增購的疫苗將確保到明年第一季供應無虞，預計今年第四季交付1億1000萬劑，剩下的9000萬劑則是在明年第一季交付。

另外，雷傑納隆16日宣布，自家的新冠肺炎抗體治療用藥「REGEN-COV」能針對無免疫反應的住院患者降低20%的死亡風險；該藥物先前參與英國「RECOVERY」試驗計畫，並在一般治療的過程中提供染疫患者使用。

事實上，該藥物早在去年11月就通過獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權；不過雷傑納隆表示，將透過該試驗的數據延展緊急使用授權的期限。

目前試驗的結果指出，REGEN-COV使用在住院患者的身上時，可快速降低患者體內的病毒含量，進而減少使用呼吸器的機率和死亡風險，而該藥物最主要是針對免疫系統無法自然產生抗體反應的患者。

疫苗 莫德納 疫情

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