AZ「抗體雞尾酒療法」臨床試驗遇挫 但美已訂購70萬劑

阿斯特捷利康的抗體雞尾酒療法在臨床試驗中遇挫。(路透)

阿斯特捷利康（AstraZeneca）的抗體雞尾酒療法，在預防接觸新冠病毒（SARS-CoV-2）的人出現症狀方面的有效性僅為33%，沒有通過一項對於推廣該藥物至關重要的研究。

這項臨床試驗在英國 和美國 共招募1121名成年志願者，研究阿斯特捷利康的長效抗體組合，能否保護近期在養老院等場所接觸過新冠肺炎 確診者的人。

研究結果顯示，接受AZD7442雞尾酒療法的志願者，有23人在接觸新冠病毒之後出現症狀，而接受安慰劑的對照組中有17人。兩組差異不具統計學顯著性。參與者對該雞尾酒療法的耐受性良好。阿斯特捷利康表示，正展開其他研究，可能有助於澄清上述發現。

這對寄望新藥會是大亮點的阿斯特捷利康來說是一大挫折，葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）在內的其他藥廠通過臨床試驗進行類似療法已取得一些成功，並被授權用於具有重症風險因子或不能接種疫苗的人。

阿斯特捷利康的藥物在證明其功效之前就吸引到外界興趣。美國已訂購該藥物70萬劑，2021年交貨，而英國正重新考慮早先訂購的100萬劑。這項臨床試驗的結果可能影響到與美方的協議，那份協議取決於阿斯特捷利康能否獲得緊急使用授權，向已確認曝露於病毒的人投藥預防新冠肺炎。

該公司周二表示，與美國政府就下一步措施的討論，正在「進行中」，該公司還在等待雞尾酒療法能否預防有高感染風險或免疫系統受損的人染上新冠肺炎的研究結果，「然後才決定取得緊急使用授權的計畫」。

阿斯特捷利康的股價在倫敦盤幾乎持平，小漲0.3%。