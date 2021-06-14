美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

全美新冠病歿人數即將破60萬人大關，占全球病歿人數15%。圖為去年7月，疫情高峰時期，在手捧病歿者骨灰的家屬，正步出紐約市聖派垂克大教堂。(美聯社)

根據路透統計，美國 新冠肺炎14日病歿人數突破60萬人的里程碑，約占全球近400萬病歿人數15%；美聯社分析發現，美國新冠病歿人數呈現種族落差，非裔 、拉美裔和原住民有更高病歿人數；而在全美疫情 緩和之際，許多接種率低的州又見疫情升溫。

美國疫苗計畫成功推出，有效減緩染疫病沒速度；美國新冠病歿人數從40萬人增至50萬人僅花35天，但再增至60萬人則花了113天，這也是美國自疫情之初以來，以第二慢的速度新增10萬病歿人數。

出訪比利時的拜登總統14日表示有太多人染疫喪命，「我們還要更努力打敗病毒，現在還不能鬆懈。」

根據約翰霍普金斯大學14日數據，全球新冠肺炎確診1億7618萬9411例，死亡380萬8744人；美國確診3347萬2371例．死亡59萬9961人，逼近60萬。

全美新冠病歿人數即將破60萬人大關，占全球病歿人數15%。其中少數族裔疫歿人數最高。圖為賀南德茲家人始終哀傷去年2月才32歲就新冠病歿的親人傑瑞，成60萬人裡的一個數字。(美聯社)

路透統計顯示，美國過去一周平均單日病歿人數已從1月高峰下降近九成，5月新冠病歿人數為1萬8578人，也比1月大減81%；雖然近幾個月的疫情重災區轉往巴西和印度，但美國累計新冠病歿數字仍舊慘重。

全美疫情趨緩，但八州新增確診卻見成長，而且其中七州接種率低於全國平均；在阿拉巴馬、阿肯色、夏威夷、密蘇里、內華達、猶他、懷俄明與德州，過去一周平均新增確診人數高於過去兩周單日平均。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)14日數據，美國已為逾1億7423萬、52.5%總人口接種至少一劑疫苗；全美逾1億4491萬人、43.7%總人口已完成接種。4月中以來的接種率大幅下降，上周單日平均下降至約110萬劑，比接種高峰時期減少67%。

美聯社分析，新冠病毒對不同族裔病歿人數有莫大差異；在去年4月首波衝擊東北部市區的疫情中，住在底特律、紐奧良等非裔病歿人數高於其他種族；第二波夏季高峰衝擊佛羅里達和德州時，拉美裔染疫死亡人數則居冠；而在冬季第三波疫情時，族裔病歿差距大幅縮減，最多白人病歿，拉美裔則居次。

如今隨著疫情威脅消退，再次凸顯出疫情下的種族差距；雖然美國新冠病歿人數中，非裔占15%、拉美裔占19％、白人占61%和亞裔占4％，接近各種族在美國人口的占比，不過根據CDC調整人口年齡差距的數據估計，原住民、拉美裔和非裔病歿積蓄比白人高出二至三倍；美聯社分析發現，拉美裔年輕人病歿機率高於其他種族。