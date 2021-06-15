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搭機拒戴口罩鬧事 4名乘客最高各罰1.5萬元

記者顏伶如、編譯林育正／綜合報導
被聯邦航空管理局處以1萬5500元罰款的對象，包括今年2月5日搭乘捷藍航空公司往返佛羅里達州與拉斯維加斯班機的一名乘客。(美聯社)
被聯邦航空管理局處以1萬5500元罰款的對象，包括今年2月5日搭乘捷藍航空公司往返佛羅里達州與拉斯維加斯班機的一名乘客。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)官員14日指出，四名拒絕戴口罩且在機上鬧事的乘客，將各自面臨最高1萬5500元罰款。國家廣播公司(NBC)報導，由於乘客搭機時頻頻發生「脫序及危險行為」，聯邦主管機關決定祭出重罰，遏止亂象。

全美在13日共有超過200萬名旅客在機場接受聯邦運輸安全局(TSA)安檢，為新冠肺炎疫情在去年3月爆發以來最多的一天。

13日接受安檢的人數近210萬，但與兩年前的同一日相比仍少了近54萬5000人；疫情期間旅遊住宿業以及航空公司遭受重創，近期終於受惠龐大旅遊人潮，不過目前商務和國際旅行仍有很大的復甦空間。旅客湧現也推升機票、飯店住房以及租車價格。

為了避免乘客在機上出現失控行為，多家航空公司上個月紛紛宣布機上不再提供酒精飲料。FAA14日表示，從今年1月1日以來已接獲2800件民眾搭機鬧事的通報，其中有四分之三的案件是與民眾拒絕配合搭機戴口罩的聯邦規定有關。

被FAA處以1萬5500元罰款的對象，包括今年2月5日搭乘捷藍航空(JetBlue)往返佛羅里達州與拉斯維加斯班機的一名乘客，這名乘客曾被空服人員至少十次勸告應該確實配戴口罩，但都置之不理。FAA指出，這名乘客飲用自備小瓶酒精飲料，觸犯FAA規定。

FAA指出，另有三名乘客則將面臨每人7500元至1萬500元之間罰款，違規情事均發生於今年2月間。

其中一名捷藍航空女性乘客則由於被空服人員要求戴口罩後出現破壞秩序行為，一名阿拉斯加航空(Alaska Airlines)則在機上洗手間偷抽電子菸被發現，並且拒絕戴口罩。一名西南航空(Southwest Airlines)乘客也因在機上拒絕戴口罩而面臨罰款。

根據FAA新規，乘客如果對機組人員動粗，或者出言威脅恫嚇、干預空服人員執行勤務，除了將面臨刑事犯罪起訴之外，最高將面臨3萬5000元罰款。

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