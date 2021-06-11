我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾86%長者已打1劑 染疫高風險 轉向未接種年輕人

布林肯：配合查疫源 楊潔篪：實驗室洩新冠 故事荒謬

逾86%長者已打1劑 染疫高風險 轉向未接種年輕人

編譯林梅婕／綜合11日電
賈斯汀在紐約市打新冠疫苗；全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎。(Getty Images)
賈斯汀在紐約市打新冠疫苗；全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎。(Getty Images)

新冠肺炎疫苗釋出至今，疫情明顯趨緩許多，死亡率也持續下降；不過紐約時報指出，隨著愈來愈多的年長者接種疫苗，新冠死亡案例的年齡層已逐漸下降；目前50歲至74歲的死亡人數占整體的一半，和去年12月的三分之一相比上升許多。

「在疫情剛爆發時，我們看到60歲以上的確診者有許多併發症。」美國感染症醫學會(IDSA)全球健康委員會副主席庫帕里(Krutika Kuppalli)說：「但這樣的狀況已經緩和下來」；她補充，染疫住院的比率「逐漸傾向較年輕、且還沒接種疫苗的人」。

去年12月官方首度批准新冠疫苗的緊急使用授權，政府優先讓年長者接種，在那之後75歲以上的死亡率便開始將下降；目前國內至少完成一劑疫苗接種的人口超過一半，專家分析尚未接種疫苗的人已成為死亡率中的的主要人口。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，新冠肺炎死亡率在今年1月達到高峰，但如今下降幅度已達90%；不過在經濟和商業活動陸續恢復後，每天仍持續有數百人染疫死亡，截至5月底，單周死亡人數多達2500人。

CDC數據分析指出，65歲以上接種至少一劑疫苗的人口已逾86%，至於25歲至64歲的人口、已接種一劑疫苗的比率則大約五成；而CDC專家又將已接種疫苗的確診案例稱為「突破性感染」，其中死亡率占極少數。

庫帕里表示，年輕人染疫後重症的風險仍然存在，她說：「很不幸的，我認為現階段新冠肺炎對年輕人確實比較不利。」

疫情顛峰期間，染疫死亡人數中超過一半為75歲以上的白人，如今該族群死亡占比已降至低於三分之一；目前看來，50歲以上占染疫死亡的主要族群，與去年12月相比，各族群的中年人死亡占比都呈上升趨勢。

庫帕里強調，無論是無法取得疫苗、政治因素或受到假訊息的誤導，這些還未接種疫苗的人都是造成死亡的關鍵，她表示：「我們應該朝這些人下手，尤其是不易取得疫苗資源的鄉村地區和少數族群。」

疫苗 疫情 新冠肺炎

上一則

紐時：川普政府曾向蘋果要民主黨議員通訊資料

延伸閱讀

聖地牙哥醫院不強制 但員工接種疫苗意願高

聖地牙哥醫院不強制 但員工接種疫苗意願高
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
加州百萬人口大縣 疫苗接種率過半

加州百萬人口大縣 疫苗接種率過半
台灣疫苗採購遭批黑箱

台灣疫苗採購遭批黑箱

熱門新聞

C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
佛州皇家棕櫚海灘的一家大眾超市(Publix)連鎖分店10日發生槍擊案，一對祖孫在店內被一名男子開槍射死，槍手行凶後開槍自盡。圖為警正封鎖現場調查。(美聯社)

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

2021-06-10 22:15
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。（美聯社）

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

2021-06-10 21:12
美國總統拜登伉儷為參加G7峰會，9日飛抵英國，隨即向美軍官兵發表講話。當吉兒．拜登就要開講時，拜登自己卻還在慢吞吞地轉身，讓第一夫人板著臉「訓斥」總統專心，引發一片笑聲。取材自 Fox News

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

2021-06-10 07:20
旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

2021-06-07 10:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏
「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元

房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎