逾86%長者已打1劑 染疫高風險 轉向未接種年輕人

賈斯汀在紐約市打新冠疫苗；全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎。(Getty Images)

新冠肺炎疫苗 釋出至今，疫情 明顯趨緩許多，死亡率也持續下降；不過紐約時報指出，隨著愈來愈多的年長者接種疫苗，新冠死亡案例的年齡層已逐漸下降；目前50歲至74歲的死亡人數占整體的一半，和去年12月的三分之一相比上升許多。

「在疫情剛爆發時，我們看到60歲以上的確診者有許多併發症。」美國感染症醫學會(IDSA)全球健康委員會副主席庫帕里(Krutika Kuppalli)說：「但這樣的狀況已經緩和下來」；她補充，染疫住院的比率「逐漸傾向較年輕、且還沒接種疫苗的人」。

去年12月官方首度批准新冠疫苗的緊急使用授權，政府優先讓年長者接種，在那之後75歲以上的死亡率便開始將下降；目前國內至少完成一劑疫苗接種的人口超過一半，專家分析尚未接種疫苗的人已成為死亡率中的的主要人口。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，新冠肺炎死亡率在今年1月達到高峰，但如今下降幅度已達90%；不過在經濟和商業活動陸續恢復後，每天仍持續有數百人染疫死亡，截至5月底，單周死亡人數多達2500人。

CDC數據分析指出，65歲以上接種至少一劑疫苗的人口已逾86%，至於25歲至64歲的人口、已接種一劑疫苗的比率則大約五成；而CDC專家又將已接種疫苗的確診案例稱為「突破性感染」，其中死亡率占極少數。

庫帕里表示，年輕人染疫後重症的風險仍然存在，她說：「很不幸的，我認為現階段新冠肺炎對年輕人確實比較不利。」

疫情顛峰期間，染疫死亡人數中超過一半為75歲以上的白人，如今該族群死亡占比已降至低於三分之一；目前看來，50歲以上占染疫死亡的主要族群，與去年12月相比，各族群的中年人死亡占比都呈上升趨勢。

庫帕里強調，無論是無法取得疫苗、政治因素或受到假訊息的誤導，這些還未接種疫苗的人都是造成死亡的關鍵，她表示：「我們應該朝這些人下手，尤其是不易取得疫苗資源的鄉村地區和少數族群。」