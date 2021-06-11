旅行安全建議更新 以、星降為低風險

隨著愈來愈多人接種新冠疫苗，聯邦疾病防治中心與國務院日前更新120多個國家的旅遊建議。圖為休士頓的喬治．布希跨洲機場擠滿旅客。(美聯社)

隨著愈來愈多人接種新冠疫苗 ，更能遏止新冠病毒擴散，聯邦疾病防治中心(CDC )與國務院 日前更新120多個國家的旅遊建議。

CDC針對已接種疫苗及未接種疫苗的旅客更新國際旅遊建議，此次更新將33個國家，包括冰島、以色列和新加坡調降為低風險國度。

CDC的新冠肺炎健康預警(Travel Health Notice)修正指南尋求「更妥善地區分疫情嚴重的國家」，調降疫情已獲控制國度的威脅與風險層級。

CDC的威脅層級，根據各國的新冠肺炎確診數據而定，CDC建議無論哪一個層級都鼓勵接種疫苗，但對未接種疫苗者到各國旅遊，則因疫情嚴重程度而有不同建議。

CDC建議避免前往威脅層級最高、第四級的國家，即過去28天內，每10萬人中有超過500個確診病例，諸如巴西、印尼和伊拉克。

被列為第三級的國家為過去28天內，每10萬人中有100到500宗陽性病例，如墨西哥、俄羅斯和伊朗；CDC建議未接種疫苗者，非必要，勿前往。

第二級的國家則為過去28天內，每10萬人中有50到99例確診，如芬蘭、柬埔寨和肯亞；CDC建議可能有重症風險的未接種者，應避免前往。

風險相對最低的第一級國家如紐西蘭和澳洲，是過去28天內，每10萬人中通報不到50例確診；CDC建議，欲前往第一級的低風險目的地前，先打疫苗。

考量CDC修正新冠肺炎健康預警指南，國務院8日也更新並稍微放寬全球旅行安全層級，共分為四級，第一級是最安全的「行使常規預防措施」，第二級是「提高警覺」，第三級則建議民眾「三思而後行」，第四級是最嚴重的「請勿前往」。

國務院此次將58個國家和領地從第四級調降至較低層級，包括日本、法國、義大利、西班牙、希臘、瑞士、加拿大和墨西哥。