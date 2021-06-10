怕染疫不敢住院 糖尿病、心臟病死亡遽增

去年心臟病、糖尿病等常見疾病死亡率遽增，專家說，一大原因是病患怕染疫，不敢住院，誤了治療的契機。圖為去年費城一處收治新冠病患的臨時醫院。(美聯社)

去年心臟病 、糖尿病等常見疾病死亡率遽增，專家說，一大原因是病患怕染疫，不敢住院，誤了治療的契機。

聯邦公衛單位本周公布的數字顯示，2020-21年美國 直接間接死於新冠肺炎的人數，比官方公告的新冠死亡人數近60萬要多很多。

洛杉磯加州大學糖尿病專家莫因(Tannaz Moin)說，這個趨勢可謂「怵目驚心」。

聯邦疾病防治中心(CDC)年初報告，2020年近340萬美國人死亡，是史上最高的年度，其中，死於新冠肺炎者超過34萬5000，同時列出心臟病和癌症頭兩大死因的人數。

本周公布的統計，包括死亡率／死亡人數占總人口的比率，有助了解各種疾病每年對全民造成的衝擊。

去年，九種疾病的死亡率都增加，包括阿茲海默、帕金森、長期肝病、中風和高血壓 。

長期以來不斷下跌的心臟病死亡率，從2019年每10萬人有161.5人增為167人，這是20年來第二度上升，且增加率高於3%，遠大於2015年不到1%的增加率；2020年死於心臟病的人數，比前一年增加3萬2000人。

糖尿病的死亡率也從2019年每10萬人有21.6人增為24.6人，也就是2020年比2019年多1萬3000人，增加率14%則是數十年來的高點。

阿茲海默、帕金森、高血壓和中風死亡率分別增加8%、11%、12%和4%。

CDC沒解釋各種疾病死亡率上升的原因，也沒說明多少死亡是感染新冠病毒直接、間接造成，但公衛專家認為，許多病患因為害怕感染病毒，不敢上醫院急診所致。

美國心臟協會會長當選人、西北大學研究員洛伊德-強生(Donald Lloyd-Jones)說，新冠病患住院率上升之際，因為心臟病突發、中風等送到醫院急診的人數大降，是很正常的事。

此外，他說，也有許多病患在新冠病疫危急時刻，不能照顧好自己，體重增加，未按時服用高血壓藥，也算是間接死於新冠病疫的原因。

其他專家也指出，病疫造成的緊張、壓力，封城限制減少運動場所，失業連帶失去健保等等，也是原因。

二號殺手癌症的死亡率去年下降2%，跌幅同前一年。洛伊德-強生認為，這是癌症患者染疫死亡，死因歸于新冠病疫所致。