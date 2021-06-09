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再過疫關 美加邊境限制可望22日放寬

編譯陳韻涵╱綜合8日電
加拿大總理杜魯多政府表示，如果疫苗接種率維持當前趨勢，可能在6月22日開始放寬美加邊境的新冠肺炎限制措施。圖為最近在華盛頓州美加邊界「和平拱門」結婚的一對新人。(美聯社)
加拿大總理杜魯多政府表示，如果疫苗接種率維持當前趨勢，可能在6月22日開始放寬美加邊境的新冠肺炎限制措施。圖為最近在華盛頓州美加邊界「和平拱門」結婚的一對新人。(美聯社)

加拿大與美國接壤的多個邊境城市市長7日表示，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)政府已明示，如果疫苗接種率維持當前趨勢，可能在6月22日開始放寬美加邊境的新冠肺炎限制措施。

安大略省尼加拉瀑布城(Niagara Falls)市長迪奧達帝(Jim Diodati)告訴政治新聞網站Politico，負責掌管邊境事務的加拿大公共安全部長布萊爾(Bill Blair)上月28日召集邊境城市市長開會時表示，「他沒有明確表示，但建議我們期待6月22日，希望本周獲得更多更明確的消息。」

美加邊境去年3月對非必要的旅客關閉，以遏止新冠肺炎擴散。

隨著兩國疫苗接種率提高，雙邊政府都面臨重啟邊境的壓力，分別來自觀光產業和因疫情分隔一年多的家庭。

在美國，呼籲拜登政府片面放寬邊境管制的呼聲漸高。

美加實施邊境管制措施後，兩國每月磋商延續禁令與否，下次會晤的日期是本月21日。

杜魯多曾表示，邊境解禁的條件之一，是至少75%的加拿大人接種一劑新冠疫苗，20%的人完成接種。

迪奧達帝的城市高度仰賴美國觀光，他說：「聯邦政府很緊張，他們不想犯錯，我們理解。」

與底特律隔河相望的加拿大溫莎市(Windsor)，其市長狄更斯(Drew Dilkens)則表示，布萊爾告訴各市長，加拿大當前的疫苗接種率可望在21日前達標。

狄更斯說：「這是他們對疫苗接種的信心與預測，希望追求階段性且有邏輯的重啟措施」，且邊境尋求「對等、協調與合作。」

重啟的關鍵在於，曾入境美國的加拿大人返國後要隔離14天。

兩位市長表示，布萊爾可能針對至少接種一劑疫苗，以及完成疫苗接種者，訂定不同的防疫措施。

「我們從布萊爾的說法聽起來，他們認為美國可以單獨做到。」狄更斯說：「若美方開放邊境，數千名加拿大人會在開放後的幾小時入境美國。」

邊境 加拿大 疫苗

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