佛奇警告：Delta變種新冠病毒 傳染力更強

率先在印度發現的Delta新冠變種毒株占全美病例的6%，公衛官員苦心勸更多國民接種疫苗 ，強調染疫生成的自然抗體難以保衛宿主抵禦變種毒株；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)表示，Delta毒株在英國 已取代率先在英國發現的Alpha變種毒株(前稱B.1.1.7毒株)，成為英國新病例的主要感染源，「不能讓這種情況在美發生」。

佛奇8日表示，Delta毒株占英國新增確診病例的60%，超過原本致病的主要毒株阿爾法，迅速在12歲到20歲群體間傳播；在美國，Delta毒株占科學家得以排列基因序病例中的6%，實際情況可能更高。

佛奇說說：「Delta毒株取代Alpha，迅速成為英國的主要毒株，我們不能讓這種情況在美國發生。」

民眾接種疫苗的意願走低，拜登總統喊出7月4日獨立紀念日前讓國民生活回歸正常的目標恐難達成。

有線電視新聞網(CNN)分析，民眾觀念錯誤而未打疫苗，以為曾染疫便有抗體。專家指出，這種想法未考慮變種病毒，若要擁有完整保護，仍得完全接種。

布朗大學公衛學院教授加哈(Ashish Jha)說，天然免疫力是錯誤認知，可惜很多人堅信曾感染就不必打疫苗，「透過疫苗產生的免疫力絕對比較持久，也對變種病毒較有抵抗力」，若要擁有完整抵抗力，就是確實完成接種。

CDC 8日數據顯示，全美18歲以上人口已有63.8%至少接種一劑疫苗，另有53.1%完成疫苗接種；依現行接種率看來，拜登的目標可能7月中下旬才能達成。