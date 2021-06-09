嬌生疫苗施打率 僅占接種數5% 數千萬劑恐報廢

嬌生新冠疫苗由於血栓疑慮，再加上美國整體疫苗需求下降，導致在美國的推廣緩慢，目前該公司替美國生產的2140萬劑疫苗中有將近半數未使用，面臨有效期限到期、即將報廢的問題。( 路透)

嬌生 （Johnson & Johnson`s）新冠疫苗 由於血栓疑慮，再加上美國 整體疫苗需求下降，導致在美國的推廣緩慢，目前該公司替美國生產的2140萬劑疫苗中有將近半數未使用，面臨有效期限到期、即將報廢的問題。

由於嬌生疫苗儲存條件較輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）疫苗的要求低，且只需接種一劑，因此該疫苗被美國視為在非都會區的推廣主力，然而嬌生疫苗4月曾因罕見血栓問題而暫停接種，之後雖然恢復施打，但過去這6周以來的接種率嚴重下降、十分低迷。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，截至5月25日的一周內，施打嬌生疫苗的人數不到65萬人，僅占疫苗接種全體人數的5%，而在暫停施打該疫苗的前一周，接種人數有接近300萬人。美國自4月中旬以來，對任何藥廠的新冠疫苗需求皆有所放緩，但嬌生疫苗需求下降幅度較平均值又更大，意味著大批未施打的嬌生疫面臨過期問題。

對此，費城地方政府一位發言人表示費城有多達4萬2000劑嬌生疫苗即將在6月過期，其餘如賓州、西弗吉尼亞州、俄克拉荷馬州、俄亥俄州和阿肯色州等州均有報告稱，本月將有數千劑嬌生疫苗即將到期。嬌生發言人拒絕對6月底前過劑疫苗的數量發表評論，但在聲明中表示「目前正在與美國政府及衛生單位合作、推廣疫苗施打」。

不過耶魯大學全球健康研究所所長奧默（Saad Omer）抨擊政府「本可以更早開始、更有效地宣傳疫苗接種福利，並更好地管理疫苗庫存，以緩解過期劑量的問題」，而不是在緊要關頭才來想辦法。

目前已經有一些州表示，他們已詢問政府當局是否可以將過剩的嬌生疫苗劑量「提供給發展中國家」，但據聯合國兒童基金會（United Nations Children's Fund）稱，這樣的做法會面臨重大的後勤和法律問題，因為這些國家對過期疫苗的使用持謹慎態度，並且也可能因無相應技術人力來快速展開接種。