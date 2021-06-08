美國疫苗充足 海外僑民卻吐苦水：接種好難

旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

全球各國當中，美國是少數新冠疫苗 供應普遍且充裕的國家。不過，華盛頓郵報報導，旅居海外的美國公民 卻因為疫苗取得困難，大吐苦水。現居泰國，來自紐約的76歲蘿倫‧戴維森(Loran Davidson)便說：「我們有繳稅，我們也有投票，為什麼我們竟然沒有疫苗可打？」

戴維森與丈夫退休後，2006年跨海搬家，現居曼谷東南邊的觀光重鎮巴達雅(Pattaya)。她說，丈夫已86歲了，體重超標，有高血壓，屬於感疫高風險群，去年10月發生意外後，導致行動略為不便，使得回美國打疫苗幾乎不可能。

國務院統計顯示，約有900萬美國公民住在其他國家；最近幾周，要求為旅外美國公民提供疫苗的輿論聲浪逐漸提高。

國務院官員表示，國務院為全球駐外使領館人員打疫苗的計畫，已在4月完成，至於非使館人員的美國公民，目前選項只有兩種：回美國打疫苗，或者在當地依照規定排隊等候疫苗接種。

報導指出，旅外美國公民想要取得疫苗，面臨高度挑戰，因為許多國家疫苗嚴重不足，搭機返美也有染疫風險。

泰國政府日前宣布，住在泰國的外國人可預約接種新冠疫苗，其中又以年長者及患有慢性疾病者優先。戴維森說，雖然向兩家醫院預約，但醫院員工卻告知，不確定她與丈夫是不是真的能夠打到疫苗。目前泰國只有中國 科興(Sinovac)疫苗可打，英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)生產的600萬劑疫苗將在本月稍後到位。

許多海外僑民難以接種疫苗，也反映出全球疫苗分配的巨大鴻溝；民主黨泰國海外部成員馬區(Michael March)表示，這恐怕不只是醫療、公衛問題，更是個國安問題。

中國已啟動「春苗行動」，為海外中國人接種疫苗，目前已得到120國、逾50萬海外中國人的響應；泰國也不例外，中國已透過捐贈當地50萬劑疫苗的方法，換取泰國承諾優先讓海外中國人接種。

戴維森就質疑，如果中國大使館都能夠確保他們的僑民接種疫苗，「為什麼美國不能？」