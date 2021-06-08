我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

單日確診新病例 降至1.5萬人 78%不想接種

編譯陳韻涵╱綜合7日電
圖為紐約州賓漢頓一名婦女接種新冠疫苗。(美聯社)
圖為紐約州賓漢頓一名婦女接種新冠疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，現有13州已達成70%成人至少接種一劑疫苗的目標，但拜登總統希望在獨立日前讓全美70%成人至少打一劑疫苗的計畫恐難實現，目前單日新增確診病例不到1.5萬人，每日接種人數約100萬劑 ，還差1800萬人才能達標。

另據CDC調查，不到25%的非裔至少接種一劑疫苗；民調也顯示，尚未接種疫苗的民眾中，78%不太可能改變心意。

CDC數據7日顯示，全美已有63.7%成人至少接種一劑疫苗，另有53%成人完成疫苗接種；6日以來，民眾接種逾120萬劑，七天滾動的每日平均接種數量約為100萬劑。

華盛頓郵報分析，目前12歲以上及成人的每日接種率不到100萬人，遠低於4月中旬接種高峰的每日340萬劑；換句話說，拜登若想達成70%成人在獨立日前至少打一劑的目標，還得動員1800萬名成人。

目前已有13州達成70%成人至少接種一劑的目標，但另15個州和哥倫比亞特區在獨立日前可能只能達成逾60%的成果，另有六個大多在南部及中西部的州，可能連50%的目標都達不到。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，想打疫苗的民眾都已接種，剩下的就是那些不想打的群體，需要可信任的信使向他們解釋打疫苗對他們及其家人的重要性。

蓋洛普(Gallup)最新民調顯示，78%受訪成人不太可能重新思考既定計畫，約51%絕不可能改變心意去打疫苗。

拜登政府深諳疫苗接種計畫可能難以深入最脆弱的群體，但計畫推動五個月來，就算有針對族群或種族的疫苗計畫，也難以鼓勵非裔接種疫苗。

聯邦數據顯示，截至7日，僅不到25%的非裔至少接種一劑疫苗。

「這是很難探討的層面，需要多花點時間建立關係。」白宮新冠肺炎健康平等小組成員馬丁尼斯(Octavio Martinez)說：「這存在系統性的問題。」

疫苗 拜登 非裔

上一則

美國疫苗充足 海外僑民卻吐苦水：接種好難

下一則

諾獎得主代答辯 遭槍殺留學生范軼然獲博士學位

延伸閱讀

川普盟友 在賓州多地提出非官方驗票

川普盟友 在賓州多地提出非官方驗票
民調：拜登的移民政策 滿意度高於川普

民調：拜登的移民政策 滿意度高於川普
民調：拜登移民政策 滿意度超川普

民調：拜登移民政策 滿意度超川普
世界晚報／9月不再發額外失業津貼 拜登：合理

世界晚報／9月不再發額外失業津貼 拜登：合理

熱門新聞

華盛頓郵報報導，「縮水式通貨膨脹」 (shrinkflation) 已經來臨。(美聯社)

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

2021-06-01 11:53
C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊5月27日作客紐約洋基隊主場時，前總統川普的2名粉絲於四局下掛出挺川標語。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，「將在8月復位為總統」。（路透/Wendell Cruz-USA TODAY Sports）

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

2021-06-02 11:37
前總統川普不到一個月之前推出的個人部落格，如今宣布永久關閉。(美聯社)

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

2021-06-02 21:18
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
印度國內正在施打的Covaxin疫苗，並未得到WHO的批准。

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

2021-06-04 12:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術